РФШ и ПАОК встретятся в матче общего этапа Лиги Европы

РФШ и ПАОК встретятся в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА в четверг, 28 ноября. Игра пройдет на стадионе «Даугава» в Риге, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке. Платформа также ведет перекличку — лучшие моменты всех встреч в одном окне.

С ключевыми событиями игры РФШ — ПАОК можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В четырех матчах общего этапа Лиги Европы РФШ набрала два очка, ПАОК — одно. В четвертом туре РФШ сыграла вничью с «Андерлехтом» (1:1), а ПАОК уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2).