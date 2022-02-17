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Сегодня, 22:43

Рейтинг УЕФА: «Зенит» проиграл — Шотландия обошла Россию

Шотландия обошла Россию в рейтинге УЕФА
Александр Бобров
Шеф-редактор
«Зенит» — «Бетис» — 2:3.
Фото Reuters

«Зенит» проиграл «Бетису» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:3). А «Рейнджерс» победил в гостях дортмундскую «Боруссию» (4:2).

Таким образом, у российских клубов по итогам последних пяти сезонов осталось 34,282 балла. А шотландцы набрали 34,5 балла. Они обошли Россию в рейтинге УЕФА, поднялись на девятое место, а нас опустили на десятую позицию.

Во всяком случае такой вывод можно сделать в соответствии с приложением D регламента Лиги Европы-2021/22. В нем говорится, что очки, набранные на этом этапе, не учитываются только при подсчете клубных коэффициентов, а вот к коэффициенту страны такая особенность сезона не относится.

Полная таблица коэффициентов УЕФА здесь.

Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Зенит
11
7
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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