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Рейтинг УЕФА: Россия снова в третьем десятке. Таков уровень наших команд?

01:35
5 ноября. Роттердам. «Фейеноорд» — ЦСКА — 3:1. Армейцы не смогли принести России первую победу в групповых турнирах еврокубков этого сезона. Фото Reuters
5 ноября. Роттердам. «Фейеноорд» — ЦСКА — 3:1. Армейцы не смогли принести России первую победу в групповых турнирах еврокубков этого сезона. Фото Reuters
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ЦСКА не набрал ни одного рейтингового очка в Роттердаме. Россия снова оказалась вне второго десятка лучших стран Европы в этом еврокубковом сезоне — наше место до следующего тура только 21-е. Что-то похожее недавно испытывали голландцы, бельгийцы, шотландцы, чей рейтинг резко ухудшался. Теперь они постепенно возвращаются на привычные позиции. Может, и наши клубы пойдут тем же путем?

5&nbsp;ноября. Роттердам. &laquo;Фейеноорд&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 3:1. 71-я минута. Оркун Кекджю забивает второй гол в&nbsp;ворота армейцев.Защита ЦСКА развалилась в Роттердаме. Адвокат победил Гончаренко

Уже писал, но повторю: совсем скоро они вылетят из первой десятки, когда перестанут учитываться результаты богатых на баллы сезонов-2016/17 и 2017/18. После этого мы лишимся возможности попадать напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов.

По итогам последних трех сезонов российские команды показывают всего лишь 13-й результат. Какие тут могут быть претензии на возвращение в первую шестерку?! Наш суммарный коэффициент за эти сезоны составляет 15,749 балла. Выше уже Сербия (16,000) и Австрия (16,300), а также Украина (16,400), Бельгия (19,200), Шотландия (22,000) и Голландия (22,600).

Сколько заработали наши клубы

Клуб

Турнир

Сумма*

1. Локомотив

ЛЧ

17,05

2. Зенит

ЛЧ

16,15

3. Краснодар

ЛЧ

16,15

4. ЦСКА

ЛЕ

3,30

5. Ростов

ЛЕ

0,28

6. Динамо

ЛЕ

0,26

* В миллионах евро.

За выход в групповой турнир Лиги чемпионов выплачивается 15,25 миллиона евро, победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.

Выход в групповой турнир Лиги Европы добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.

Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков. Помимо этого есть отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав и выплаты на основании рейтинга выступления команд за последние 10 лет.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды

Команда

Турнир

Очки

Бонус

Сумма

1. Краснодар

ЛЧ

3

4

7

2. Локомотив

ЛЧ

2

4

6

3. Зенит

ЛЧ

1

4

5

4. ЦСКА

ЛЕ

2

0

2

5. Динамо

ЛЕ

0,5

0

0,5

Ростов

ЛЕ

0,5

0

0,5

Всего: 21 очко, 6 команд, коэффициент 3,500, 21-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах). (Александр Бобров)

Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17 — 2020/21)

Страна

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

Очки

Сумма

Клубы

1. Испания

20,142

19,714

19,571

18,928

7,214

50,5

85,569

7 (7*)

2. Англия

14,928

20,071

22,642

18,571

8,214

57,5

84,426

7 (7)

3. Италия

14,250

17,333

12,642

14,928

6,571

46

65,724

7 (7)

4. Германия

14,571

9,857

15,214

18,714

6,785

47,5

65,141

7 (6)

5. Франция

14,416

11,500

10,583

11,666

4,083

24,5

52,248

6 (5)

6. Португалия

8,083

9,666

10,900

10,300

4,600

23

43,549

5 (3)

7. Россия

9,200

12,600

7,583

4,666

3,500

21

37,549

6 (4)

8. Голландия

9,100

2,900

8,600

9,400

4,600

23

34,600

5 (4)

9. Бельгия

12,500

2,600

7,800

7,600

3,800

19

34,300

5 (4)

10. Австрия

7,375

9,750

6,200

5,800

4,300

21,5

33,425

5 (4)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2022/23.
Не учтен результат матча «Вильярреал» — «Маккаби» Т-А.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА




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