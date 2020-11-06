Рейтинг УЕФА: Россия снова в третьем десятке. Таков уровень наших команд?

ЦСКА не набрал ни одного рейтингового очка в Роттердаме. Россия снова оказалась вне второго десятка лучших стран Европы в этом еврокубковом сезоне — наше место до следующего тура только 21-е. Что-то похожее недавно испытывали голландцы, бельгийцы, шотландцы, чей рейтинг резко ухудшался. Теперь они постепенно возвращаются на привычные позиции. Может, и наши клубы пойдут тем же путем?

Уже писал, но повторю: совсем скоро они вылетят из первой десятки, когда перестанут учитываться результаты богатых на баллы сезонов-2016/17 и 2017/18. После этого мы лишимся возможности попадать напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов.

По итогам последних трех сезонов российские команды показывают всего лишь 13-й результат. Какие тут могут быть претензии на возвращение в первую шестерку?! Наш суммарный коэффициент за эти сезоны составляет 15,749 балла. Выше уже Сербия (16,000) и Австрия (16,300), а также Украина (16,400), Бельгия (19,200), Шотландия (22,000) и Голландия (22,600).

Сколько заработали наши клубы

Клуб Турнир Сумма* 1. Локомотив ЛЧ 17,05 2. Зенит ЛЧ 16,15 3. Краснодар ЛЧ 16,15 4. ЦСКА ЛЕ 3,30 5. Ростов ЛЕ 0,28 6. Динамо ЛЕ 0,26

* В миллионах евро.

За выход в групповой турнир Лиги чемпионов выплачивается 15,25 миллиона евро, победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.

Выход в групповой турнир Лиги Европы добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.

Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков. Помимо этого есть отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав и выплаты на основании рейтинга выступления команд за последние 10 лет.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. Краснодар ЛЧ 3 4 7 2. Локомотив ЛЧ 2 4 6 3. Зенит ЛЧ 1 4 5 4. ЦСКА ЛЕ 2 0 2 5. Динамо ЛЕ 0,5 0 0,5 Ростов ЛЕ 0,5 0 0,5

Всего: 21 очко, 6 команд, коэффициент 3,500, 21-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах). (Александр Бобров)

Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17 — 2020/21)

Страна 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Очки Сумма Клубы 1. Испания 20,142 19,714 19,571 18,928 7,214 50,5 85,569 7 (7*) 2. Англия 14,928 20,071 22,642 18,571 8,214 57,5 84,426 7 (7) 3. Италия 14,250 17,333 12,642 14,928 6,571 46 65,724 7 (7) 4. Германия 14,571 9,857 15,214 18,714 6,785 47,5 65,141 7 (6) 5. Франция 14,416 11,500 10,583 11,666 4,083 24,5 52,248 6 (5) 6. Португалия 8,083 9,666 10,900 10,300 4,600 23 43,549 5 (3) 7. Россия 9,200 12,600 7,583 4,666 3,500 21 37,549 6 (4) 8. Голландия 9,100 2,900 8,600 9,400 4,600 23 34,600 5 (4) 9. Бельгия 12,500 2,600 7,800 7,600 3,800 19 34,300 5 (4) 10. Австрия 7,375 9,750 6,200 5,800 4,300 21,5 33,425 5 (4)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2022/23.

Не учтен результат матча «Вильярреал» — «Маккаби» Т-А.