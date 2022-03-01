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Сегодня, 00:03

Рейтинг УЕФА: Россия осталась десятой

Александр Бобров
Шеф-редактор
Мяч Лиги чемпионов.
Фото AFP

«Спартаку» временно запрещено участвовать в Лиге Европы, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА. Это означает, что прекратил выступление последний участник еврокубков-2021/22, представлявший российский футбол. Матчи красно-белых с «Лейпцигом» 10 и 17 марта не состоятся.

Таким образом, наши клубы уже не смогут обогнать Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА, учитывающей результаты последних пяти сезонов. Скорее всего, мы останемся на десятом месте. Хотя теоретически нас может обойти Сербия, у которой продолжают выступления «Црвена Звезда» (в Лиге Европы) и «Партизан» (в Лиге конференций).

В дальнейшем, когда перестанет учитываться коэффициент успешного для нас сезона-2017/18, мы переместимся в конец второго десятка. Ситуацию, безусловно, можно будет исправить, если УЕФА допустит российские клубы к выступлению в своих турнирах. В противном случае падение продолжится.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22

Команда

Турнир

Очки

Бонус

Сумма

1. Спартак

ЛЧ/ЛЕ

7

5

12

2. Зенит

ЛЧ

5

4

9

3. Сочи

ЛК

3

0

3

4. Локомотив

ЛЕ

2

0

2

5. Рубин

ЛК

0,5

0

0,5

Всего: 26,5 очка, 5 команд, коэффициент 5,300 балла, 20-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку.

В прошлом сезоне в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием состояли из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (полтора очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (одно очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (половину очка — в отборочных раундах).

Важное новшество: с этого сезона начисляются бонусы за места, занятые по итогам группового турнира в Лиге Европы и Лиге конференций. Победители групп получили в этих еврокубках по четыре и два премиальных очка соответственно, второе место дало по два и одному очку.

Таблица коэффициентов УЕФА (2017/18-2021/22)

Страна

17/18

18/19

19/20

20/21

21/22

Очки

Сумма

Клубы

1. Англия

20,071

22,642

18,571

24,357

15,714

110

101,355

7 (6*)

2. Испания

19,714

19,571

18,928

19,500

14,142

99

91,855

7 (6)

3. Италия

17,333

12,642

14,928

16,285

12,857

90

74,045

7 (4)

4. Германия

9,857

15,214

18,714

15,214

12,642

88,5

71,641

7 (4)

5. Франция

11,500

10,583

11,666

7,916

15,416

92,5

57,081

6 (6)

6. Португалия

9,666

10,900

10,300

9,600

10,916

65,5

51,382

6 (4)

7. Голландия

2,900

8,600

9,400

9,200

15,600

78

45,700

5 (5)

8. Австрия

9,750

6,200

5,800

6,700

10,000

50

38,450

5 (2)

9. Шотландия

4,000

6,750

9,750

8,500

5,900

29,5

34,900

5 (1)

10. Россия

12,600

7,583

4,666

4,333

5,300

26,5

34,482

5 (0)

11. Сербия

6,375

6,000

6,000

5,500

9,000

36

32,875

4 (2)

12. Украина

8,000

5,600

7,200

6,800

4,200

21

31,800

5 (0)

13. Бельгия

2,600

7,800

7,600

6,000

6,600

33

30,600

5 (1)

14. Швейцария

6,500

3,900

6,400

5,125

7,750

27

29,675

4 (1)

15. Греция

5,100

5,100

4,900

5,100

7,000

28

27,200

4 (1)

16. Чехия

5,500

6,500

2,500

6,600

6,100

30,5

27,200

5 (1)

17. Хорватия

5,125

5,750

4,375

5,900

6,000

24

27,150

4 (0)

18. Дания

5,250

4,875

5,125

4,125

7,600

38

26,975

5 (1)

19. Турция

6,800

5,500

5,000

3,100

6,500

32,5

26,900

5 (1)

20. Кипр

7,000

6,125

5,125

4,000

4,125

16,5

26,375

4 (0)

21. Норвегия

4,000

5,375

3,750

6,500

6,375

25,5

26,000

4 (1)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2023/24.

Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19-2022/23)

1. Англия

81,284

2. Испания

72,141

3. Германия

61,784

4. Италия

56,712

5. Франция

45,581

6. Голландия

42,800

7. Португалия

41,716

8. Шотландия

30,900

9. Австрия

28,700

10. Бельгия

28,000

11. Сербия

26,500

12. Украина

23,800

13. Швейцария

23,175

14. Греция

22,100

15. Хорватия

22,025

16. Норвегия

22,000

17. Россия

21,882

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2024/25.

Таблица коэффициентов УЕФА (2019/20-2023/24)

1. Англия

58,642

2. Испания

52,570

3. Германия

46,570

4. Италия

44,070

5. Франция

34,998

6. Голландия

34,200

7. Португалия

30,816

8. Шотландия

24,750

9. Австрия

22,500

10. Сербия

20,500

11. Бельгия

20,200

12. Швейцария

19,275

13. Украина

18,200

14. Греция

17,000

15. Дания

16,850

16. Норвегия

16,625

17. Хорватия

16,275

18. Израиль

16,125

19. Чехия

15,200

20. Турция

14,600

21. Россия

14,299

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2025/26.

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