Рейтинг УЕФА: Россия осталась десятой

«Спартаку» временно запрещено участвовать в Лиге Европы, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА. Это означает, что прекратил выступление последний участник еврокубков-2021/22, представлявший российский футбол. Матчи красно-белых с «Лейпцигом» 10 и 17 марта не состоятся.

Таким образом, наши клубы уже не смогут обогнать Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА, учитывающей результаты последних пяти сезонов. Скорее всего, мы останемся на десятом месте. Хотя теоретически нас может обойти Сербия, у которой продолжают выступления «Црвена Звезда» (в Лиге Европы) и «Партизан» (в Лиге конференций).

В дальнейшем, когда перестанет учитываться коэффициент успешного для нас сезона-2017/18, мы переместимся в конец второго десятка. Ситуацию, безусловно, можно будет исправить, если УЕФА допустит российские клубы к выступлению в своих турнирах. В противном случае падение продолжится.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. Спартак ЛЧ/ЛЕ 7 5 12 2. Зенит ЛЧ 5 4 9 3. Сочи ЛК 3 0 3 4. Локомотив ЛЕ 2 0 2 5. Рубин ЛК 0,5 0 0,5

Всего: 26,5 очка, 5 команд, коэффициент 5,300 балла, 20-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку.

В прошлом сезоне в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием состояли из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (полтора очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (одно очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (половину очка — в отборочных раундах).

Важное новшество: с этого сезона начисляются бонусы за места, занятые по итогам группового турнира в Лиге Европы и Лиге конференций. Победители групп получили в этих еврокубках по четыре и два премиальных очка соответственно, второе место дало по два и одному очку.

Таблица коэффициентов УЕФА (2017/18-2021/22)

Страна 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Очки Сумма Клубы 1. Англия 20,071 22,642 18,571 24,357 15,714 110 101,355 7 (6*) 2. Испания 19,714 19,571 18,928 19,500 14,142 99 91,855 7 (6) 3. Италия 17,333 12,642 14,928 16,285 12,857 90 74,045 7 (4) 4. Германия 9,857 15,214 18,714 15,214 12,642 88,5 71,641 7 (4) 5. Франция 11,500 10,583 11,666 7,916 15,416 92,5 57,081 6 (6) 6. Португалия 9,666 10,900 10,300 9,600 10,916 65,5 51,382 6 (4) 7. Голландия 2,900 8,600 9,400 9,200 15,600 78 45,700 5 (5) 8. Австрия 9,750 6,200 5,800 6,700 10,000 50 38,450 5 (2) 9. Шотландия 4,000 6,750 9,750 8,500 5,900 29,5 34,900 5 (1) 10. Россия 12,600 7,583 4,666 4,333 5,300 26,5 34,482 5 (0) 11. Сербия 6,375 6,000 6,000 5,500 9,000 36 32,875 4 (2) 12. Украина 8,000 5,600 7,200 6,800 4,200 21 31,800 5 (0) 13. Бельгия 2,600 7,800 7,600 6,000 6,600 33 30,600 5 (1) 14. Швейцария 6,500 3,900 6,400 5,125 7,750 27 29,675 4 (1) 15. Греция 5,100 5,100 4,900 5,100 7,000 28 27,200 4 (1) 16. Чехия 5,500 6,500 2,500 6,600 6,100 30,5 27,200 5 (1) 17. Хорватия 5,125 5,750 4,375 5,900 6,000 24 27,150 4 (0) 18. Дания 5,250 4,875 5,125 4,125 7,600 38 26,975 5 (1) 19. Турция 6,800 5,500 5,000 3,100 6,500 32,5 26,900 5 (1) 20. Кипр 7,000 6,125 5,125 4,000 4,125 16,5 26,375 4 (0) 21. Норвегия 4,000 5,375 3,750 6,500 6,375 25,5 26,000 4 (1)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2023/24.

Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19-2022/23)

1. Англия 81,284 2. Испания 72,141 3. Германия 61,784 4. Италия 56,712 5. Франция 45,581 6. Голландия 42,800 7. Португалия 41,716 8. Шотландия 30,900 9. Австрия 28,700 10. Бельгия 28,000 11. Сербия 26,500 12. Украина 23,800 13. Швейцария 23,175 14. Греция 22,100 15. Хорватия 22,025 16. Норвегия 22,000 17. Россия 21,882

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2024/25.

Таблица коэффициентов УЕФА (2019/20-2023/24)

1. Англия 58,642 2. Испания 52,570 3. Германия 46,570 4. Италия 44,070 5. Франция 34,998 6. Голландия 34,200 7. Португалия 30,816 8. Шотландия 24,750 9. Австрия 22,500 10. Сербия 20,500 11. Бельгия 20,200 12. Швейцария 19,275 13. Украина 18,200 14. Греция 17,000 15. Дания 16,850 16. Норвегия 16,625 17. Хорватия 16,275 18. Израиль 16,125 19. Чехия 15,200 20. Турция 14,600 21. Россия 14,299