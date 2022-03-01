Рейтинг УЕФА: Россия осталась десятой
«Спартаку» временно запрещено участвовать в Лиге Европы, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА. Это означает, что прекратил выступление последний участник еврокубков-2021/22, представлявший российский футбол. Матчи красно-белых с «Лейпцигом» 10 и 17 марта не состоятся.
Таким образом, наши клубы уже не смогут обогнать Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА, учитывающей результаты последних пяти сезонов. Скорее всего, мы останемся на десятом месте. Хотя теоретически нас может обойти Сербия, у которой продолжают выступления «Црвена Звезда» (в Лиге Европы) и «Партизан» (в Лиге конференций).
В дальнейшем, когда перестанет учитываться коэффициент успешного для нас сезона-2017/18, мы переместимся в конец второго десятка. Ситуацию, безусловно, можно будет исправить, если УЕФА допустит российские клубы к выступлению в своих турнирах. В противном случае падение продолжится.
Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22
|
Команда
|
Турнир
|
Очки
|
Бонус
|
Сумма
|
1. Спартак
|
ЛЧ/ЛЕ
|
7
|
5
|
12
|
2. Зенит
|
ЛЧ
|
5
|
4
|
9
|
3. Сочи
|
ЛК
|
3
|
0
|
3
|
4. Локомотив
|
ЛЕ
|
2
|
0
|
2
|
5. Рубин
|
ЛК
|
0,5
|
0
|
0,5
Всего: 26,5 очка, 5 команд, коэффициент 5,300 балла, 20-е место в сезоне.
За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку.
В прошлом сезоне в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием состояли из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (полтора очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (одно очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (половину очка — в отборочных раундах).
Важное новшество: с этого сезона начисляются бонусы за места, занятые по итогам группового турнира в Лиге Европы и Лиге конференций. Победители групп получили в этих еврокубках по четыре и два премиальных очка соответственно, второе место дало по два и одному очку.
Таблица коэффициентов УЕФА (2017/18-2021/22)
|
Страна
|
17/18
|
18/19
|
19/20
|
20/21
|
21/22
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
1. Англия
|
20,071
|
22,642
|
18,571
|
24,357
|
15,714
|
110
|
101,355
|
7 (6*)
|
2. Испания
|
19,714
|
19,571
|
18,928
|
19,500
|
14,142
|
99
|
91,855
|
7 (6)
|
3. Италия
|
17,333
|
12,642
|
14,928
|
16,285
|
12,857
|
90
|
74,045
|
7 (4)
|
4. Германия
|
9,857
|
15,214
|
18,714
|
15,214
|
12,642
|
88,5
|
71,641
|
7 (4)
|
5. Франция
|
11,500
|
10,583
|
11,666
|
7,916
|
15,416
|
92,5
|
57,081
|
6 (6)
|
6. Португалия
|
9,666
|
10,900
|
10,300
|
9,600
|
10,916
|
65,5
|
51,382
|
6 (4)
|
7. Голландия
|
2,900
|
8,600
|
9,400
|
9,200
|
15,600
|
78
|
45,700
|
5 (5)
|
8. Австрия
|
9,750
|
6,200
|
5,800
|
6,700
|
10,000
|
50
|
38,450
|
5 (2)
|
9. Шотландия
|
4,000
|
6,750
|
9,750
|
8,500
|
5,900
|
29,5
|
34,900
|
5 (1)
|
10. Россия
|
12,600
|
7,583
|
4,666
|
4,333
|
5,300
|
26,5
|
34,482
|
5 (0)
|
11. Сербия
|
6,375
|
6,000
|
6,000
|
5,500
|
9,000
|
36
|
32,875
|
4 (2)
|
12. Украина
|
8,000
|
5,600
|
7,200
|
6,800
|
4,200
|
21
|
31,800
|
5 (0)
|
13. Бельгия
|
2,600
|
7,800
|
7,600
|
6,000
|
6,600
|
33
|
30,600
|
5 (1)
|
14. Швейцария
|
6,500
|
3,900
|
6,400
|
5,125
|
7,750
|
27
|
29,675
|
4 (1)
|
15. Греция
|
5,100
|
5,100
|
4,900
|
5,100
|
7,000
|
28
|
27,200
|
4 (1)
|
16. Чехия
|
5,500
|
6,500
|
2,500
|
6,600
|
6,100
|
30,5
|
27,200
|
5 (1)
|
17. Хорватия
|
5,125
|
5,750
|
4,375
|
5,900
|
6,000
|
24
|
27,150
|
4 (0)
|
18. Дания
|
5,250
|
4,875
|
5,125
|
4,125
|
7,600
|
38
|
26,975
|
5 (1)
|
19. Турция
|
6,800
|
5,500
|
5,000
|
3,100
|
6,500
|
32,5
|
26,900
|
5 (1)
|
20. Кипр
|
7,000
|
6,125
|
5,125
|
4,000
|
4,125
|
16,5
|
26,375
|
4 (0)
|
21. Норвегия
|
4,000
|
5,375
|
3,750
|
6,500
|
6,375
|
25,5
|
26,000
|
4 (1)
* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2023/24.
Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19-2022/23)
|
1. Англия
|
81,284
|
2. Испания
|
72,141
|
3. Германия
|
61,784
|
4. Италия
|
56,712
|
5. Франция
|
45,581
|
6. Голландия
|
42,800
|
7. Португалия
|
41,716
|
8. Шотландия
|
30,900
|
9. Австрия
|
28,700
|
10. Бельгия
|
28,000
|
11. Сербия
|
26,500
|
12. Украина
|
23,800
|
13. Швейцария
|
23,175
|
14. Греция
|
22,100
|
15. Хорватия
|
22,025
|
16. Норвегия
|
22,000
|
17. Россия
|
21,882
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2024/25.
Таблица коэффициентов УЕФА (2019/20-2023/24)
|
1. Англия
|
58,642
|
2. Испания
|
52,570
|
3. Германия
|
46,570
|
4. Италия
|
44,070
|
5. Франция
|
34,998
|
6. Голландия
|
34,200
|
7. Португалия
|
30,816
|
8. Шотландия
|
24,750
|
9. Австрия
|
22,500
|
10. Сербия
|
20,500
|
11. Бельгия
|
20,200
|
12. Швейцария
|
19,275
|
13. Украина
|
18,200
|
14. Греция
|
17,000
|
15. Дания
|
16,850
|
16. Норвегия
|
16,625
|
17. Хорватия
|
16,275
|
18. Израиль
|
16,125
|
19. Чехия
|
15,200
|
20. Турция
|
14,600
|
21. Россия
|
14,299
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2025/26.