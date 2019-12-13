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Рейтинг УЕФА: Россия еще больше отстала от Португалии

01:30

Победа ЦСКА над «Эспаньолом» (1:0) в 6-м туре Лиги Европы принесла России два зачетных очка, а самим армейцам — 570 тысяч евро. Отставание российских команд от португальских после игр Лиги Европы еще увеличилось, потому что у конкурентов выиграли «Гимарайнш», «Брага» и «Порту». Теперь отрыв Португалии составляет 3,3 балла или 20 зачетных очков. У России в еврокубках команд не осталось, а португальцы сохранили четыре из пяти. Естественно, зимой и весной 2020 года они добавят очков в копилку своей страны и обеспечат задел на будущее.

Потеря шестого места означает, что в 2021-м Россия как минимум на сезон лишится одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов. Но, скорее всего, речь будет идти не об одном, а как минимум о двух-трех сезонах. Если наши команды продолжат выступать так, как в этом году, Россия, скорее, будет бороться не с португальцами за сокращение отставания, а с бельгийцами и голландцами — за седьмую позицию.

Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них (чемпион России-2020/21) попадет напрямую в основной этап. Одна команда (обладатель Кубка страны-2020/21) будет заявлена в отборочный турнир Лиги Европы, а еще две — в отборочные раунды Конференс Лиги, нового клубного турнира. (Александр Бобров)

Топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)

Страна

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

Очки

Сумма

Клубы

1. Испания

23,928

20,142

19,714

19,571

14,357

100,5

97,712

7 (7*)

2. Англия

14,250

14,928

20,071

22,642

14,571

102

86,462

7 (7)

3. Германия

16,428

14,571

9,857

15,214

12,428

87

68,498

7 (6)

4. Италия

11,500

14,250

17,333

12,642

10,785

75,5

66,510

7 (5)

5. Франция

11,083

14,416

11,500

10,583

8,500

51

56,082

6 (2)

6. Португалия

10,500

8,083

9,666

10,900

9,700

48,5

48,849

5 (4)

7. Россия

11,500

9,200

12,600

7,583

4,666

28

45,549

6 (0)

8. Бельгия

7,400

12,500

2,600

7,800

7,200

36

37,500

5 (2)

9. Голландия

5,750

9,100

2,900

8,600

8,800

44

35,150

5 (2)

10. Украина

9,800

5,500

8,000

5,600

4,600

23

33,500

5 (1)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.

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