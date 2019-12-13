Рейтинг УЕФА: Россия еще больше отстала от Португалии

Победа ЦСКА над «Эспаньолом» (1:0) в 6-м туре Лиги Европы принесла России два зачетных очка, а самим армейцам — 570 тысяч евро. Отставание российских команд от португальских после игр Лиги Европы еще увеличилось, потому что у конкурентов выиграли «Гимарайнш», «Брага» и «Порту». Теперь отрыв Португалии составляет 3,3 балла или 20 зачетных очков. У России в еврокубках команд не осталось, а португальцы сохранили четыре из пяти. Естественно, зимой и весной 2020 года они добавят очков в копилку своей страны и обеспечат задел на будущее.

Потеря шестого места означает, что в 2021-м Россия как минимум на сезон лишится одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов. Но, скорее всего, речь будет идти не об одном, а как минимум о двух-трех сезонах. Если наши команды продолжат выступать так, как в этом году, Россия, скорее, будет бороться не с португальцами за сокращение отставания, а с бельгийцами и голландцами — за седьмую позицию.

Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них (чемпион России-2020/21) попадет напрямую в основной этап. Одна команда (обладатель Кубка страны-2020/21) будет заявлена в отборочный турнир Лиги Европы, а еще две — в отборочные раунды Конференс Лиги, нового клубного турнира. (Александр Бобров)

Топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)

Страна 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Очки Сумма Клубы 1. Испания 23,928 20,142 19,714 19,571 14,357 100,5 97,712 7 (7*) 2. Англия 14,250 14,928 20,071 22,642 14,571 102 86,462 7 (7) 3. Германия 16,428 14,571 9,857 15,214 12,428 87 68,498 7 (6) 4. Италия 11,500 14,250 17,333 12,642 10,785 75,5 66,510 7 (5) 5. Франция 11,083 14,416 11,500 10,583 8,500 51 56,082 6 (2) 6. Португалия 10,500 8,083 9,666 10,900 9,700 48,5 48,849 5 (4) 7. Россия 11,500 9,200 12,600 7,583 4,666 28 45,549 6 (0) 8. Бельгия 7,400 12,500 2,600 7,800 7,200 36 37,500 5 (2) 9. Голландия 5,750 9,100 2,900 8,600 8,800 44 35,150 5 (2) 10. Украина 9,800 5,500 8,000 5,600 4,600 23 33,500 5 (1)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.