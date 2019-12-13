Рейтинг УЕФА: Россия еще больше отстала от Португалии
Победа ЦСКА над «Эспаньолом» (1:0) в 6-м туре Лиги Европы принесла России два зачетных очка, а самим армейцам — 570 тысяч евро. Отставание российских команд от португальских после игр Лиги Европы еще увеличилось, потому что у конкурентов выиграли «Гимарайнш», «Брага» и «Порту». Теперь отрыв Португалии составляет 3,3 балла или 20 зачетных очков. У России в еврокубках команд не осталось, а португальцы сохранили четыре из пяти. Естественно, зимой и весной 2020 года они добавят очков в копилку своей страны и обеспечат задел на будущее.
Потеря шестого места означает, что в 2021-м Россия как минимум на сезон лишится одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов. Но, скорее всего, речь будет идти не об одном, а как минимум о двух-трех сезонах. Если наши команды продолжат выступать так, как в этом году, Россия, скорее, будет бороться не с португальцами за сокращение отставания, а с бельгийцами и голландцами — за седьмую позицию.
Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них (чемпион России-2020/21) попадет напрямую в основной этап. Одна команда (обладатель Кубка страны-2020/21) будет заявлена в отборочный турнир Лиги Европы, а еще две — в отборочные раунды Конференс Лиги, нового клубного турнира. (Александр Бобров)
Топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)
|
Страна
|
15/16
|
16/17
|
17/18
|
18/19
|
19/20
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
1. Испания
|
23,928
|
20,142
|
19,714
|
19,571
|
14,357
|
100,5
|
97,712
|
7 (7*)
|
2. Англия
|
14,250
|
14,928
|
20,071
|
22,642
|
14,571
|
102
|
86,462
|
7 (7)
|
3. Германия
|
16,428
|
14,571
|
9,857
|
15,214
|
12,428
|
87
|
68,498
|
7 (6)
|
4. Италия
|
11,500
|
14,250
|
17,333
|
12,642
|
10,785
|
75,5
|
66,510
|
7 (5)
|
5. Франция
|
11,083
|
14,416
|
11,500
|
10,583
|
8,500
|
51
|
56,082
|
6 (2)
|
6. Португалия
|
10,500
|
8,083
|
9,666
|
10,900
|
9,700
|
48,5
|
48,849
|
5 (4)
|
7. Россия
|
11,500
|
9,200
|
12,600
|
7,583
|
4,666
|
28
|
45,549
|
6 (0)
|
8. Бельгия
|
7,400
|
12,500
|
2,600
|
7,800
|
7,200
|
36
|
37,500
|
5 (2)
|
9. Голландия
|
5,750
|
9,100
|
2,900
|
8,600
|
8,800
|
44
|
35,150
|
5 (2)
|
10. Украина
|
9,800
|
5,500
|
8,000
|
5,600
|
4,600
|
23
|
33,500
|
5 (1)
* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.