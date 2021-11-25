Рейтинг УЕФА: «Локомотив» не использовал шанс вернуть России девятое место
«Локомотив» крупно проиграл «Лацио» (0:3) и не принес ни одного очка в рейтинг России. Таким образом, расстояние между нашей лигой и украинской, которые борются за место в первой десятке в таблице коэффициентов УЕФА, осталось прежним (без учета встречи «Рома» — «Заря», которая началась в 23.00 по московскому времени). У наших клубов по итогам последних пяти сезонов 32,682 балла. У украинских — 31,4 балла.
Упущен шанс обойти Шотландию, чей «Селтик» проиграл «Байеру» (2:3). Сейчас у идущих девятыми шотландцев 32,7 балла, и поздно вечером «Рейнджерс» принимает пражскую «Спарту».
Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22
|
Команда
|
Турнир
|
Очки
|
Бонус
|
Сумма
|
1. Зенит
|
ЛЧ
|
3
|
4
|
7
|
2. Спартак
|
ЛЧ/ЛЕ
|
5
|
0
|
5
|
3. Сочи
|
ЛК
|
3
|
0
|
3
|
4. Локомотив
|
ЛЕ
|
2
|
0
|
2
|
5. Рубин
|
ЛК
|
0,5
|
0
|
0,5
Всего: 17,5 очка, 5 команд, коэффициент 3,500 балла, 26-е место в сезоне.
За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку.
В прошлом сезоне в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием состояли из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (полтора очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (одно очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (половину очка — в отборочных раундах).
Важное новшество: с этого сезона начисляются бонусы за места, занятые по итогам группового турнира в Лиге Европы и Лиге конференций. Победитель группы получает в этих еврокубках по четыре и два премиальных очка соответственно, второе место дает по два и одному очку. Это хороший стимул, о котором нельзя забывать «Спартаку» и «Локомотиву».
Оставшиеся матчи
Россия
8 декабря. «Зенит» — «Челси».
9 декабря. «Легия» — «Спартак».
9 декабря. «Марсель» — «Локомотив».
Украина
25 ноября. «Рома» — «Заря».
7 декабря. «Шахтер» — «Шериф».
8 декабря. «Бенфика» — «Динамо» К.
9 декабря. «Заря» — «Буде/Глимт».
Шотландия
25 ноября. «Рейнджерс» — «Спарта» Пр.
9 декабря. «Лион» — «Рейнджерс».
9 декабря. «Селтик» — «Бетис».
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