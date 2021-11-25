Рейтинг УЕФА: «Локомотив» не использовал шанс вернуть России девятое место

«Локомотив» крупно проиграл «Лацио» (0:3) и не принес ни одного очка в рейтинг России. Таким образом, расстояние между нашей лигой и украинской, которые борются за место в первой десятке в таблице коэффициентов УЕФА, осталось прежним (без учета встречи «Рома» — «Заря», которая началась в 23.00 по московскому времени). У наших клубов по итогам последних пяти сезонов 32,682 балла. У украинских — 31,4 балла.

Упущен шанс обойти Шотландию, чей «Селтик» проиграл «Байеру» (2:3). Сейчас у идущих девятыми шотландцев 32,7 балла, и поздно вечером «Рейнджерс» принимает пражскую «Спарту».

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. Зенит ЛЧ 3 4 7 2. Спартак ЛЧ/ЛЕ 5 0 5 3. Сочи ЛК 3 0 3 4. Локомотив ЛЕ 2 0 2 5. Рубин ЛК 0,5 0 0,5

Всего: 17,5 очка, 5 команд, коэффициент 3,500 балла, 26-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку.

В прошлом сезоне в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием состояли из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (полтора очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (одно очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (половину очка — в отборочных раундах).

Важное новшество: с этого сезона начисляются бонусы за места, занятые по итогам группового турнира в Лиге Европы и Лиге конференций. Победитель группы получает в этих еврокубках по четыре и два премиальных очка соответственно, второе место дает по два и одному очку. Это хороший стимул, о котором нельзя забывать «Спартаку» и «Локомотиву».

Оставшиеся матчи

Россия

8 декабря. «Зенит» — «Челси».

9 декабря. «Легия» — «Спартак».

9 декабря. «Марсель» — «Локомотив».

Украина

25 ноября. «Рома» — «Заря».

7 декабря. «Шахтер» — «Шериф».

8 декабря. «Бенфика» — «Динамо» К.

9 декабря. «Заря» — «Буде/Глимт».

Шотландия

25 ноября. «Рейнджерс» — «Спарта» Пр.

9 декабря. «Лион» — «Рейнджерс».

9 декабря. «Селтик» — «Бетис».