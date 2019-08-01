"Рейнджерс", "Вадуц", "Зриньски" и солигорский "Шахтер вышли в следующий раунд Лиги Европы

Состоялись ответные матчи 2-го отборочного раунда Лиги Европы.
Лига Европы
2-й отборочный раунд
Ответные матчи
"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Фехервар" (Венгрия) - 2:0 д.в. (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Гаич, 61 - с пенальти (1:0). Кулибали, 100 (2:0).
Предупреждение: Антоньяцци, 45+2.
Удаление: Антоньяцци (Вадуц), 107.
Первый матч - 0:1.
"Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Утрехт" (Голландия) - 2:1 д.в. (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Густафссон, 45+1 (0:1). Хаджич, 65 (1:1). Мандич, 111 (2:1).
"Утрехт": Йенсен, Янссен, Бергстрем, Клайбер (Трупе, 87), Гувара, Махер, ван де Стрек, Густафссон, Лонвийк (ван дер Марел, 80), Черны (Абасс, 65), Керк (Эмануэлсон, 106).
Предупреждения: Махер, 52. Трупе, 110.
Первый матч - 1:1.
"Эсбьерг" (Дания) - "Шахтер С" (Белоруссия) - 0:0
Предупреждение: Сзоке, 12.
Удаление: Сзоке (Шахтер С), 90.
Первый матч - 0:2.
"Аполлон" (Кипр) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия) - 3:1 д.в. (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Селая, 18 (1:0). Салаи, 64 (2:0). Грин, 69 (2:1). Сардинеро, 102 (3:1).
Предупреждение: Грейс, 60.
Удаления: Папулис (Аполлон), 67. Грейс (Шэмрок Роверс), 92.
Первый матч - 1:2.
"Университатя Кр" (Румыния) - "Гонвед" (Венгрия) - 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 3:1
Первый матч - 0:0.
"Гзира Юнайтед" (Мальта) - "Вентспилс" (Латвия) - 2:2 (1:0)
Голы: Жефферсон, 15 (1:0). Казачок, 72 (1:1). Сергийчук, 79 (1:2). Жефферсон, 90+3 (2:2).
Первый матч - 0:4.
"Прогрес" (Люксембург) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 0:0
Первый матч - 0:2.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-2/