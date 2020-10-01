«Рейнджерс» пробился в Лигу Европы благодаря победе над «Галатасарем»
23:37
«Рейнджерс» обыграл «Галатасарай» (2:1) в матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы. Команда завоевала путевку в групповой турнир.
В составе победителей отличились Скотт Эрфилд и Джеймс Таверньер. У гостей единственный мяч забил Маркан. Жеребьевка группового этапа состоится завтра.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Галатасарай» (Турция) — 2:1 (0:0)
Голы: Эрфилд, 52 (1:0). Таверньер, 59 (2:0). Маркан, 87 (2:1).
Судья: Трейманис (Латвия).
1 октября. Глазго. Стадион «Айброкс».
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