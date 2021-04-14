«Рейнджерс» оспорят дисквалификации Камара за драку после матча со «Славией»

В «Рейнджерс» прокомментировали решение УЕФА о дисквалификации некоторых игроков после матча Лиги Европы со «Славией».

УЕФА признал защитника «Славии» Ондржея Куделу виновным по делу о расистском оскорблении в адрес игрока «Рейнджерс» Глена Камара. Чеха дисквалифицировали на 10 матчей под эгидой организации за расистское поведение, Камара — на 3 матча за удар игрока «Славии» после матча.

Кроме того, на 4 матча был дисквалифицирован форвард «Рейнджерс» Кемар Руф, который ударил вратаря «Славии» Ондржея Коларжа шипами в лицо в прыжке.

«Мы одобряем дисквалификацию Куделы. Это не только подтверждает слова Камара, но и подчеркивает серьезность оскорбления, учитывая срок дисквалификации.

Тем не менее, мы считаем санкции, наложенные на Камара и Руфа, суровыми. Мы обратились в УЕФА с просьбой дать разъяснения в письменной форме, так как мы намерены обжаловать дисквалификацию обоих игроков.

Дальнейших комментариев по этому поводу не последует", — говорится в заявлении клуба.