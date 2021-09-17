«Лион» на выезде обыграл «Рейнджерс»

«Лион» выиграл у «Рейнджерс» (2:0) в матче первого тура группового турнира Лиги Европы.

В составе победителей отличился Карл Токо-Экамби, а Джеймс Таверньер забил в свои ворота. В другом матче группы А «Бреннбю» и «Спарта» сыграли вничью (0:0).

Лига Европы

Группа A

1-й тур

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Лион» (Франция) — 0:2 (0:1)

Голы: Токо-Экамби, 23 (0:1). Таверньер, 55 — в свои ворота (0:2).

«Рейнджерс»: Макгрегор, Балогун, Таверньер, Голдсон, Баришич, Дэйвис (Райт, 59), Камара, Ландстрем, Арибо (Сакала, 76), Кент (Руф, 70), Морелос.

«Лион»: Антони Лопеш, Боатенг (Диоманде, 65), Денайер, Эмерсон, Густо, Ауар, Какере, Лукас Пакета, Гимарайнс, Слимани, Токо-Экамби (Шакири, 71).

Предупреждения: Голдсон, 14. Слимани, 30. Боатенг, 53. Арибо, 74. Морелос, 75.

Судья: Экберг.

16 сентября. Глазго. Стадион «Айброкс».

«Бреннбю» (Дания) — «Спарта» (Чехия) — 0:0

«Бреннбю»: Хермансен, Максе, Ростед (Беркейт, 76), Тшиембе, Менса (Гаммельбю, 85), Френдруп, Слимане (Кэппис, 69), Радошевич, Хедлунд (Павлович, 75), Бруус, Уре (Дивкович, 70).

«Спарта П»: Ницэ, Челустка, Ханцко, Виснер, Павелка, Сачек (Дрхал, 90), Соучек, Полидар (Виндхейм, 38), Хараслин (Моберг Карлссон, 64), Хложек, Пешек.

Предупреждения: Соучек, 45. Ростед, 45. Челустка, 60. Павлович, 85.

Судья: Ставрев (Северная Македония).

16 сентября. Бреннбю. Стадион «Бреннбю».