"Рейнджерс" и "Мальме" вышли во 2-й отборочный раунд Лиги Европы

Шотландский "Рейнджерс" и шведский "Мальме" вышли во 2-й отборочный раунд Лиги Европы.
Лига Европы
1-й отборочный раунд
Ответные матчи
"Рейнджерс" (Шотландия) – "Сент-Джозефс" (Гибралтар) – 6:0 (2:0)
Голы: Арибо, 3 (1:0). Морелос, 45+1 (2:0). Морелос, 57 – с пенальти (3:0). Морелос, 66 (4:0). Дефо, 77 (5:0). Дефо, 86 (6:0).
Первый матч – 4:0.
"Баллимена Юнайтед" (Северная Ирландия) – "Мальме" (Швеция) – 0:4 (0:1)
Голы: Сафари, 27 (0:1). Молинс, 52 (0:2). Ракип, 68 (0:3). Галл, 79 – с пенальти (0:4).
Первый матч – 0:7.
"Раднички" Н (Сербия) - "Флора" (Эстония) - 2:2 (0:0)
Голы: Михайлович, 68 (1:0). Пюрг, 80 (1:1). Чумич, 84 (2:1). Лепик, 90+3 (2:2).
Первый матч – 0:2.
"Домжале" (Словения) - "Бальцан" (Мальта) - 1:0 (1:0)
Гол: Вук, 21.
Первый матч – 4:3.
"Килмарнок" (Шотландия) - "Конна'с Куэй" (Уэльс) - 0:2 (0:0)
Голы: Моррис, 50 (0:1). Моррис, 80 - с пенальти (0:2).
Удаления: Финдли (Килмарнок), 80. Уингалл (Конна'с Куэй), 85
Первый матч - 2:1.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-1/