«Фенербахче» Моуринью по пенальти проиграл «Рейнджерс» в 1/8 финала Лиги Европы

«Рейнджерс» выиграл у «Фенербахче» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра прошла в Шотландии на стадионе «Айброкс».

В основное время полузащитник турецкой команды Себастьян Шиманский оформил дубль. В первой встрече «Рейнджерс» победил со счетом 3:1, поэтому команды провели на поле еще два тайма по 15 минут. Победитель противостояния определился в серии пенальти, где точнее оказались хозяева — 3:2.

В четвертьфинале «Рейнджерс» сыграют с «Атлетиком» из Бильбао.