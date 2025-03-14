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14 марта 2025, 01:50

«Фенербахче» Моуринью по пенальти проиграл «Рейнджерс» в 1/8 финала Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки «Рейнджерс» во время серии пенальти.
Фото Reuters

«Рейнджерс» выиграл у «Фенербахче» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра прошла в Шотландии на стадионе «Айброкс».

В основное время полузащитник турецкой команды Себастьян Шиманский оформил дубль. В первой встрече «Рейнджерс» победил со счетом 3:1, поэтому команды провели на поле еще два тайма по 15 минут. Победитель противостояния определился в серии пенальти, где точнее оказались хозяева — 3:2.

В четвертьфинале «Рейнджерс» сыграют с «Атлетиком» из Бильбао.

Лига Европы. 1/8 финала.
13 марта 2025, 23:00. Айброкс (Глазго)
Рейнджерс
0:2
Фенербахче

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ФК Рейнджерс
ФК Фенербахче
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