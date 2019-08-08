"Рейнджерс" Джеррарда одержал победу над "Мидтьюлланном" в ЛЕ

"Рейнджерс" в гостях одержал победу над "Мидтьюлланном" (4:2) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 15 августа в Шотландии.
Отметим, что главным тренером "Рейнджерс" является экс-футболист "Ливерпуля" Стивен Джеррард.
Лига Европы
Первый матч
3-й отборочный раунд
Первый матч
"Мидтьюлланн" (Дания) – "Рейнджерс" (Шотландия) – 2:4 (0:1)
Голы: Морелос, 43 (0:1). Арибо, 52 (0:2). Катич, 56 (0:3). Ониика, 58 (1:3). Каба, 63 (2:3). Эрфилд, 70 (2:4).
Судья: Тохвер (Эстония).
8 августа. Хернинг. Стадион "MCH Arena".
Первый матч
"Норчепинг" (Швеция) – "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль) – 1:1 (0:0)
Голы: Сема, 51 (1:0). Шамир, 55 (1:1).
Судья: ван Букел (Голландия).
8 августа. Норчепинг. Стадион "Эстгетапортен".
Первый матч
"Дюделанж" (Люксембург) – "Нымме Калью" (Эстония) – 3:1 (2:1)
Голы: Штольц, 28 (1:0). Штольц, 30 (2:0). Пури, 41 (2:1). Штольц, 75 (3:1).
Удаление: Кирсс (Нымме Калью), 90.
Судья: Вериссиму (Португалия).
8 августа. Люксембург. Стадион "Жози Бартель".
Первый матч
"Риека" (Хорватия) – "Абердин" (Шотландия) – 2:0 (0:0)
Голы: Чолак, 62 – с пенальти (1:0). Мурич, 88 (2:0).
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).
8 августа. Риека. Стадион "Rujevica".
Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр