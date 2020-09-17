«Реймс» и «Базель» — в 3-м отборочном раунде Лиги Европы
«Реймс» вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы. Французский клуб с минимальным счетом одолел «Серветт».
В других встречах «Абердин» обыграл «Викинг» (2:0), «Базель» — «Осиек» (2:1), «Флориана» — «Линфилд» (1:0).
Лига Европы
2-й отборочный раунд
«Викинг» (Норвегия) — «Абердин» (Шотландия) — 0:2 (0:1)
Голы: Маккрори, 45 (0:1). Хеджес, 78 (0:2).
Судья: Глова (Словакия).
17 сентября. Ставангер. Стадион «Viking».
«Осиек» (Хорватия) — «Базель» (Швейцария) — 1:2 (0:2)
Голы: Артур Кабрал, 18 (0:1). Штокер, 44 (0:2). Майсторович, 84 (1:2).
Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).
17 сентября. Осиек. Стадион «Gradski vrt».
«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Флориана» (Мальта) — 0:1 (0:1)
Гол: Гарсия, 10.
Удаление: Ларкин (Л), 74.
Судья: Мунро (Шотландия).
17 сентября. Белфаст. Стадион «Уиндзор Парк».
«Серветт» (Швейцария) — «Реймс» (Франция) — 0:1 (0:1)
Гол: Бериша, 4.
Судья: Аттуэлл (Англия).
17 сентября. Женева. Стадион «Стад де Женев».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2020-2021/qualify/-3/