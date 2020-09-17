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«Реймс» и «Базель» — в 3-м отборочном раунде Лиги Европы

17 сентября 2020, 23:50
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«Реймс» вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы. Французский клуб с минимальным счетом одолел «Серветт».

В других встречах «Абердин» обыграл «Викинг» (2:0), «Базель» — «Осиек» (2:1), «Флориана» — «Линфилд» (1:0).

Лига Европы

2-й отборочный раунд

«Викинг» (Норвегия) — «Абердин» (Шотландия) — 0:2 (0:1)

Голы: Маккрори, 45 (0:1). Хеджес, 78 (0:2).

Судья: Глова (Словакия).

17 сентября. Ставангер. Стадион «Viking».

«Осиек» (Хорватия) — «Базель» (Швейцария) — 1:2 (0:2)

Голы: Артур Кабрал, 18 (0:1). Штокер, 44 (0:2). Майсторович, 84 (1:2).

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

17 сентября. Осиек. Стадион «Gradski vrt».

«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Флориана» (Мальта) — 0:1 (0:1)

Гол: Гарсия, 10.

Удаление: Ларкин (Л), 74.

Судья: Мунро (Шотландия).

17 сентября. Белфаст. Стадион «Уиндзор Парк».

«Серветт» (Швейцария) — «Реймс» (Франция) — 0:1 (0:1)

Гол: Бериша, 4.

Судья: Аттуэлл (Англия).

17 сентября. Женева. Стадион «Стад де Женев».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2020-2021/qualify/-3/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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