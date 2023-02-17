Рэшфорд признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.

Английский форвард отметился голом в матче против «Барселоны» (2:2).

На награду также претендовали Аксель Дисаси из «Монако», Лукас Окампос из «Севильи» и Дмитрий Крыськив из «Шахтера».

В текущем сезоне 25-летний Рэшфорд принял участие в 35 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил 22 гола и отдал восемь результативных передач.