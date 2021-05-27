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Рэшфорд получил около 70 расистских оскорблений после финала Лиги Европы

05:22
26 мая. Маркус Рэшфорд. Фото Twitter
26 мая. Маркус Рэшфорд. Фото Twitter
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд после поражения в финале Лиги Европы от «Вильярреала» признался, что подвергся расистским оскорблениям. Победитель определился в серии пенальти.

«На данный момент получил не менее 70 расовых оскорблений в моих социальных сетях», — написал Рэшфорд в Twitter.

Примечателен тот факт, что один пользователь, оскорбивший его, — это учитель математики, который работает с детьми.

Вильярреал — Манчестер Юнайтед

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Материалы сюжета: Лига Европы, финал сезона 2020/21 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: дата и время матча, новости и обзоры