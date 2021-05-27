Рэшфорд получил около 70 расистских оскорблений после финала Лиги Европы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд после поражения в финале Лиги Европы от «Вильярреала» признался, что подвергся расистским оскорблениям. Победитель определился в серии пенальти.

«На данный момент получил не менее 70 расовых оскорблений в моих социальных сетях», — написал Рэшфорд в Twitter.

Примечателен тот факт, что один пользователь, оскорбивший его, — это учитель математики, который работает с детьми.