Рэшфорд получил около 70 расистских оскорблений после финала Лиги Европы
05:22
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд после поражения в финале Лиги Европы от «Вильярреала» признался, что подвергся расистским оскорблениям. Победитель определился в серии пенальти.
«На данный момент получил не менее 70 расовых оскорблений в моих социальных сетях», — написал Рэшфорд в Twitter.
Примечателен тот факт, что один пользователь, оскорбивший его, — это учитель математики, который работает с детьми.
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