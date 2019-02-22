"Ренн" вышел в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв на выезде "Бетис"

"Ренн" обыграл "Бетис" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (1:3). В первой встрече была зафиксирована результативная ничья (3:3), поэтому в следующую стадию вышли бретонцы.

Жеребьевка 1/8 финала состоится в пятницу.

Лига Европы

1/16 финала

Первый матч

"Бетис" (Испания) - "Ренн" (Франция) - 1:3 (1:2)

Голы: Бенсебаини, 22 (0:1). Юну, 30 (0:2). Ло Сельсо, 41 (1:2). Ньянг, 90+4 (1:3).

"Бетис": Хоэль Роблес, Сидней, Бартра, Манди, Гуардадо (Лайнес, 78), Каналес, Виллиам Карвалью, Ло Сельсо, Хоакин (Эмерсон, 89), Хесе (Леон, 69), Лорен Морон.

"Ренн": Коубек, Мексер, Да Силва, Траоре, Бенсебаини (Зеффан, 78), Бен Арфа, Гренье, Юну (Дель Кастильо, 84), Буриго (Желен, 75), Сарр, Ньянг.

Предупреждения: Сидней, 36. Ньянг, 58. Виллиам Карвалью, 75. Хоакин, 79. Траоре, 82. Зеффан, 90.

Судья: Кошшои (Венгрия).

21 февраля. Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин".