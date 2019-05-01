Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси из-за травмы левого подколенного сухожилия не сможет помочь своей команде в первом полуфинальном матче Лиги Европы с "Валенсией", сообщает официальный сайт лондонцев. Встреча пройдет в Лондоне завтра, 2 мая.

18 апреля Рэмси получил травму в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы против "Наполи" (1:0). Хавбек уже пропустил игру 35-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (2:3).

По окончании текущего сезона 28-летний валлиец станет свободным агентом и перейдет в "Ювентус"​.

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