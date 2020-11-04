Регилон, Ламела и Орье не сыграют с «Лудогорцем»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью сообщил, что защитники Серхио Регилон и Серж Орье, а также нападающий Эрик Ламела пропустят матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы против «Лудогорца».

— Регилон заболел, но у него не коронавирус, просто грипп, мы хотим, чтобы он вылечился и вернулся в команду, — приводит BBC слова Моуринью. — Последние несколько недель Ламела играл с небольшим повреждением, мы решили, что сейчас хороший момент для того, чтобы он занялся восстановлением. Он будет лечиться на этой неделе, полностью восстановится еще через две недели, после перерыва на матчи национальных сборных. У Орье тоже небольшая травма. Ничего серьезного, но медицинский штаб и игрок приняли решение пропустить ближайший матч.

Матч «Лудогорец» — «Тоттенхэм» состоится завтра, 5 ноября. Начало — в 20.55 (мск).