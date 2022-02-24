«Лейпциг» победил «Реал Сосьедад» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Лейпциг» обыграл «Реал Сосьедад» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Игра завершилась со счетом 3:1.

На 39-й минуте счет открыл Вилли Орбан из «Лейпцига». На 59-й минуте игры Андре Силва удвоил преимущество команды. Мартин Субименди на 65-й минуте сократил отставание «Реал Сосьедада». На 89-й минуте Эмиль Форсберг забил третий гол «Лейпцига».

По итогам двух матчей команда Доменико Тедеско прошла в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч этих команд завершился со счетом 2:2.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.