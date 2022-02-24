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Сегодня, 22:38

«Лейпциг» победил «Реал Сосьедад» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Екатерина Савостина
Корреспондент
«Реал Сосьедад» — «РБ Лейпциг» — 1:3.
Фото Reuters

«Лейпциг» обыграл «Реал Сосьедад» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Игра завершилась со счетом 3:1.

На 39-й минуте счет открыл Вилли Орбан из «Лейпцига». На 59-й минуте игры Андре Силва удвоил преимущество команды. Мартин Субименди на 65-й минуте сократил отставание «Реал Сосьедада». На 89-й минуте Эмиль Форсберг забил третий гол «Лейпцига».

По итогам двух матчей команда Доменико Тедеско прошла в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч этих команд завершился со счетом 2:2.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 20:45. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
1:3
РБ Лейпциг
Голы
Орбан, 39 (0:1), Андре Силва, 59 (0:2), Субименди, 65 (1:2), Форсберг, 89 (1:3)
Нереализованный пенальти
Андре Силва 39
Реал Сосьедад
Райан Сальдуа Элустондо Айен Муньос Ле Норман (Сильва, 62) Субименди Субельдия Рафинья (Серлот, 84) Порту (Янузай, 62) Ойярсабаль Исак (Джуара, 90)
РБ Лейпциг
Гулачи Симакан Орбан Клостерманн Гвардиол Хенрикс (Анхелиньо, 68) Нкунку Ольмо (Поульсен, 79) Лаймер (Айдара, 64) Кампль (Адамс, 90) Андре Силва (Форсберг, 64)
Предупреждения
Андре Силва 63’, Орбан 72’, Кампль 85’
Судьи
Тэйлор (Англия)

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Лига Европы УЕФА
ФК Лейпциг
ФК Реал Сосьедад
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