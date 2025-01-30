«Реал Сосьедад» на своем поле примет ПАОК в матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 30 января. Игра состоится на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне (Испания). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Реал Сосьедад» — «ПАОК» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке. Также на платформе будет доступна перекличка в формате мультикаста.

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.

30 янв, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)

В 7-м туре общего этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» проиграл «Лацио» со счетом 3:1, ПАОК уверенно обыграл «Славию» — 2:0.

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