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«Реал Сосьедад» намерен одержать победу над «Манчестер Юнайтед» в предстоящем матче Лиги Европы

Алина Савинова
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Полузащитник «Реала Сосьедад» Микель Мерино заявил, что его команда намерена одержать победу над «Манчестер Юнайтед» в матче группового этапа Лиги Европы.

«Какой бы ни была идея, мы должны быть смелой командой, командой, которая хочет побеждать. Любая игра, на которую вы настраиваетесь с мыслями о ничьей или наименьшем проигрыше, приведет к поражению. Вы не увидите, чтобы я играл ради чего-то другого, кроме победы», — приводит Marca слова Мерино.

«Реал Сосьедад» сыграет с «Манчестер Юнайтед» 3 ноября. Начало матча — в 20.45 по московскому времени.

На данный момент испанский клуб с 15 очками лидирует в турнирной таблице своей группы. Клуб из Англии расположился на строчку ниже, имея в активе 12 очков.

Источник: https://www.marca.com/futbol/europa-league/2022/11/01/63603334ca47418d518b45c0.html

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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