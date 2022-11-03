Гол Гарначо принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Реал Сосьедадом» в Лиге Европы

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» в 6-м тур группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол забил 18-летний форвард Алехандро Гарначо. Для него этот гол стал дебютным в составе основной команды «МЮ».

В другом матче «Шериф» обыграл «Омонию» со счетом — 1:0. Гол забил Рашид Аканби на 88-й минуте.

Таким образом, из группы Е в плей-офф Лиги Европы вышли «Манчестер Юнайтед», со второго места, и «Реал Сосьедад», в первого. «Шериф», занявший третье место, отправляется в Лигу конференций. «Омония» с одним очков на счету находится на четвертой строчке.