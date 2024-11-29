«Реал Сосьедад» переиграл «Аякс»

«Реал Сосьедад» переиграл «Аякс» в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:0.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины нападающий Андер Барренечеа спустя 2 минуты после выхода на замену открыл счет. В концовке встречи Кубо забил второй гол испанской команды.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян участия в игре не принимал. 6 августа 21-летний россиянин перенес операцию на лодыжке. Он возобновил тренировки с командой 17 октября.

«Ференцварош» на своем поле разгромил «Мальме» — 4:1. Нападающий венгерской команды Барнабаш Варга оформил дубль, а также по голу забили Кади и Ибраим Сиссе. Гостям удалось ответить лишь одним забитым мячом — Эрик Ботхейм реализовал пенальти.

«Юнион» на выезде выиграл у «Твенте» — 1:0. Единственный гол на 11-й минуте встречи забил ганский нападающий Мохаммед Фусейни.

«Олимпиакос» и ФКСБ голов не забили — 0:0. Игры прошла в Румынии на национальном стадионе Бухареста. С 67-й минуты ФКСБ играл в меньшинстве, так как Даниэль Бирлиджа получил вторую желтую карточку и был удален.