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Сегодня, 01:03

«Реал Сосьедад» переиграл «Аякс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Андер Барренечеа.
Фото Reuters

«Реал Сосьедад» переиграл «Аякс» в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:0.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины нападающий Андер Барренечеа спустя 2 минуты после выхода на замену открыл счет. В концовке встречи Кубо забил второй гол испанской команды.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян участия в игре не принимал. 6 августа 21-летний россиянин перенес операцию на лодыжке. Он возобновил тренировки с командой 17 октября.

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур
28 нояб, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
2:0
Аякс

«Ференцварош» на своем поле разгромил «Мальме» — 4:1. Нападающий венгерской команды Барнабаш Варга оформил дубль, а также по голу забили Кади и Ибраим Сиссе. Гостям удалось ответить лишь одним забитым мячом — Эрик Ботхейм реализовал пенальти.

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур
28 нояб, 23:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
4:1
Мальме

«Юнион» на выезде выиграл у «Твенте» — 1:0. Единственный гол на 11-й минуте встречи забил ганский нападающий Мохаммед Фусейни.

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур
28 нояб, 23:00. De Grolsch Veste (Arke) (Энсхеде)
Твенте
0:1
Юнион

«Олимпиакос» и ФКСБ голов не забили — 0:0. Игры прошла в Румынии на национальном стадионе Бухареста. С 67-й минуты ФКСБ играл в меньшинстве, так как Даниэль Бирлиджа получил вторую желтую карточку и был удален.

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур
28 нояб, 23:00. National Arena (Бухарест)
Стяуа
0:0
Олимпиакос П

Футбол
ФК Аякс
ФК Мальме
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Реал Сосьедад
ФК Стяуа
ФК Твенте
ФК Ференцварош
ФК Юнион
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