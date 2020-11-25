Реакция экс-тренера «Зенита» Адвоката на неудачи российских клубов в еврокубках

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат на пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА высказался о результатах российских команд в еврокубках. Голландский специалист с 2006 по 2009 год возглавлял «Зенит».

— Действительно, результаты не такие хорошие, но уровень чемпионата России не упал, — сказал Адвокат. — Отмечу только, что стало больше молодых игроков. Возможно, это сказывается на результатах. Когда я работал в «Зените», у нас было хорошее сочетание русских игроков и иностранцев, которые давали качество. Но, думаю, доверие молодежи со временем даст результаты.