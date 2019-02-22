Раздевалка "Краснодара" и речь Мусаева после игры с "Байером". Видео

"Краснодар" опубликовал видео из раздевалки после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Байера" (1:1). Кубанцы прошли в следующую стадию по сумме двух встреч (0:0, 1:1).

- Это не была удача, только ваша работа, труд и вера в себя. Знали, что будет тяжело, - сказал Мусаев в послематчевой речи. - В тяжелые моменты выстояли, были дисциплинированы. То, что вы делали две игры - мы должны к этому стремиться. Мы дали большой объем и победили за счет характера. Иногда нужно игры вырывать - не всегда мы будем иметь преимущество. Я очень рад, что мы прошли дальше. Вы это заслужили, всех с победой!

В 1/8 финала "Краснодар" сыграет с "Валенсией".