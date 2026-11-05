Лига Европы-2026/27: расписание матчей и трансляций 4-го тура на 5 ноября

В четверг, 5 ноября, состоятся 17 матчей 4-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2026/27. В первой части игрового дня пройдут восемь встреч, во второй — девять. Среди центральных противостояний — «Милан» — «Ференцварош», «Реал Сосьедад» — «Лион», «Байер» — «Марсель» и «Селтик» — «Бешикташ».

«СЭ» публикует расписание матчей 4-го тура Лиги Европы на 5 ноября и информацию о прямых трансляциях. Время начала — московское.

Расписание матчей 4-го тура Лиги Европы 5 ноября 2026 года

5 ноября, четверг

20.45. «Милан» — «Ференцварош»

20.45. «Спарта» Прага — «Борнмут»

20.45. «Кристал Пэлас» — «Хоффенхайм»

20.45. «Лиллестрем» — «Виктория» Пльзень

20.45. НЕК — «Омония»

20.45. «Левски» — «Ягеллония»

20.45. «Реал Сосьедад» — «Лион»

20.45. «Андерлехт» — «Зальцбург»

23.00. АЗ — «Ювентус»

23.00. «Байер» — «Марсель»

23.00. «Селтик» — «Бешикташ»

23.00. «Хапоэль» Беэр-Шева — ОФИ

23.00. «Сельта» — «Юнион Сент-Жиллуаз»

23.00. «Торреэнсе» — «Арарат-Армения»

23.00. «Штурм» — «Целе»

23.00. «Бенфика» — «Лех»

23.00. «Сандерленд» — «Динамо» Загреб

Где смотреть матчи Лиги Европы 5 ноября

Прямые трансляции всех матчей 4-го тура Лиги Европы доступны в России на платформе Okko. Для просмотра необходима действующая подписка сервиса.

В первой части игрового дня матчи начнутся в 20.45 мск, во второй — в 23.00 мск. Выбрать нужную встречу можно в разделе спортивных трансляций Okko.

Следить за ключевыми событиями, результатами матчей и изменениями в турнирной таблице можно в футбольном матч-центре «СЭ».