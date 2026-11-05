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Расписание матчей и трансляций 4-го тура Лиги Европы на 5 ноября 2026

Лига Европы-2026/27: расписание матчей и трансляций 4-го тура на 5 ноября

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Логотип Лиги Европы.
Фото Global Look Press

В четверг, 5 ноября, состоятся 17 матчей 4-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2026/27. В первой части игрового дня пройдут восемь встреч, во второй — девять. Среди центральных противостояний — «Милан» — «Ференцварош», «Реал Сосьедад» — «Лион», «Байер» — «Марсель» и «Селтик» — «Бешикташ».

«СЭ» публикует расписание матчей 4-го тура Лиги Европы на 5 ноября и информацию о прямых трансляциях. Время начала — московское.

Расписание матчей 4-го тура Лиги Европы 5 ноября 2026 года

5 ноября, четверг

  • 20.45. «Милан» — «Ференцварош»
  • 20.45. «Спарта» Прага — «Борнмут»
  • 20.45. «Кристал Пэлас» — «Хоффенхайм»
  • 20.45. «Лиллестрем» — «Виктория» Пльзень
  • 20.45. НЕК — «Омония»
  • 20.45. «Левски» — «Ягеллония»
  • 20.45. «Реал Сосьедад» — «Лион»
  • 20.45. «Андерлехт» — «Зальцбург»
  • 23.00. АЗ — «Ювентус»
  • 23.00. «Байер» — «Марсель»
  • 23.00. «Селтик» — «Бешикташ»
  • 23.00. «Хапоэль» Беэр-Шева — ОФИ
  • 23.00. «Сельта» — «Юнион Сент-Жиллуаз»
  • 23.00. «Торреэнсе» — «Арарат-Армения»
  • 23.00. «Штурм» — «Целе»
  • 23.00. «Бенфика» — «Лех»
  • 23.00. «Сандерленд» — «Динамо» Загреб

Где смотреть матчи Лиги Европы 5 ноября

Прямые трансляции всех матчей 4-го тура Лиги Европы доступны в России на платформе Okko. Для просмотра необходима действующая подписка сервиса.

В первой части игрового дня матчи начнутся в 20.45 мск, во второй — в 23.00 мск. Выбрать нужную встречу можно в разделе спортивных трансляций Okko.

Следить за ключевыми событиями, результатами матчей и изменениями в турнирной таблице можно в футбольном матч-центре «СЭ».

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