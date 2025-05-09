Футбол
9 мая, 09:43

Хейлунн: «Хочу быть более стабильным, не останавливаться. Надеюсь, дальше — больше»

Ана Горшкова
Корреспондент

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн прокомментировал свою результативность в последних матчах. В трех играх он забил 2 гола, в том числе и в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы с «Атлетиком» (4:1).

«Хочу быть более стабильным, не останавливаться. Не смогу даже вспомнить, сколько именно я отыграл без голов. Хорошо, что сейчас они пошли, и мне просто надо не утратить концентрацию, показывая свою игру. Надеюсь, дальше — больше», — приводит слова Хейлунна сайт УЕФА.

«Манчестер Юнайтед» вышел в финале Лиги Европы-2025 и за титул поспорит с «Тоттенхэмом». Матч пройдет на стадионе «Сан-Мамес» 21 мая.

