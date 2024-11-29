Хейлунн рассказал, как изменилась его игра с приходом Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн прокомментировал победу над «Буде-Глимтом» в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Доволен ли я игрой? И да, и нет. Начали мы плоховато, но затем отыгрались, проявив характер. Хотим, чтобы наши матчи не были чересчур уж захватывающими, но три очка взяты. Задачу мы выполнили.

Сегодня Аморим мне сказал не беспокоиться о том, что происходит сзади, а стараться больше думать о том, как играть вперед, агрессивно идти на ворота. Все это мы увидели при первом голе, чему я очень рад. На все нужно время, но определенные закономерности уже видны. Становится лучше — нужно и дальше это развивать. Нынешняя система немного напоминает мне то, как я играл в «Аталанте» [в сезоне-2022/23] по схеме 3-4-3. Мне она очень подходит», — цитриует пресс-служба УЕФА Хейлунна.

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении 39-летнего Аморима главным тренером команды 1 ноября. В первом матче под его руководством «МЮ» сыграл вничью с «Ипсвич Таун» (1:1).