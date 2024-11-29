Футбол
Лига Европы
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 02:50

Хейлунн рассказал, как изменилась его игра с приходом Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Расмус Хейлунн.
Фото AFP

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн прокомментировал победу над «Буде-Глимтом» в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Доволен ли я игрой? И да, и нет. Начали мы плоховато, но затем отыгрались, проявив характер. Хотим, чтобы наши матчи не были чересчур уж захватывающими, но три очка взяты. Задачу мы выполнили.

Сегодня Аморим мне сказал не беспокоиться о том, что происходит сзади, а стараться больше думать о том, как играть вперед, агрессивно идти на ворота. Все это мы увидели при первом голе, чему я очень рад. На все нужно время, но определенные закономерности уже видны. Становится лучше — нужно и дальше это развивать. Нынешняя система немного напоминает мне то, как я играл в «Аталанте» [в сезоне-2022/23] по схеме 3-4-3. Мне она очень подходит», — цитриует пресс-служба УЕФА Хейлунна.

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении 39-летнего Аморима главным тренером команды 1 ноября. В первом матче под его руководством «МЮ» сыграл вничью с «Ипсвич Таун» (1:1).

Расмус Хейлунн забивает гол в&nbsp;ворота Никиты Хайкина. Ошибка Хайкина и Хейлунн принесли Амориму первую победу в «МЮ», Микаутадзе не оставил шансов «Карабаху», «сухари» российских вратарей
Источник: Официальный сайт УЕФА
Расмус Хейлунн
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Буде-Глимт
ФК Манчестер Юнайтед
Читайте также
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ
Посланник Трампа по Украине Келлог заявил о намерении установить мир силой
Путин ответил шуткой советских времен на вопрос о целях для «Орешника»
Дерби с одной шайбой, СКА наказан за удаления, а Ротенберг взывает к совести. Что произошло в КХЛ 28 ноября
Судья запретила креститься дзюдоисту на соревнованиях в Москве
Головин отреагировал на непожатую руку Трубина
Популярное видео
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Раньери — о ничьей с «Тоттенхэмом»: «Болельщики любят те команды, которые стараются победить»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости