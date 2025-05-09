Футбол
9 мая, 01:12

Хейлунн: «Очень счастлив быть в финале Лиги Европы»

Евгений Козинов
Корреспондент
Расмус Хейлунн.
Фото AFP

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн прокомментировал победу над «Атлетиком» (3:0 и 4:1) в полуфинале Лиги Европы.

«Очень счастлив быть в финале. Совру, если скажу, что первый гол нас не взволновал. Ясно, что гол был великолепен, но у нас еще оставалось суммарное преимущество в два мяча, так что нужно было попросту сохранять спокойствие, придерживаясь своего плана, — у нас были все шансы. Большого количества моментов у соперника не было — оставалось не утратить концентрацию внимания. Эмблема на груди все это и подразумевает: не утрачивать внимания и вытаскивать игру. Это важно», — цитирует пресс-служба УЕФА Хейлунна.

«Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы-2025 сыграет против «Тоттенхэма» на стадионе «Сан-Мамес» в среду, 21 мая. Победитель получит путевку в общий этап Лиги чемпионов-2025/26.

Футболисты «Манчестер Юнайтед» празднуют победу над «Атлетиком» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы 8 мая.«МЮ» и «Тоттенхэм» могут спасти сезон в финале Лиги Европы, «Челси» сразится за Лигу конференций с ярким «Бетисом»
Источник: Официальный сайт УЕФА
Расмус Хейлунн
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
