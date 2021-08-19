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«Раннерс» и «Галатасарай» сыграли вничью в отборочном турнире Лиги Европы

22:08
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В первом матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы «Раннерс» и «Галатасарай» сыграли вничью (1:1).

Также вничью завершился матч «Славии» и «Легии» (2:2). «Омония» дома победила «Антверпен» (4:2).

Лига Европы

Четвертый отборочный раунд

Первые матчи

«Омония» (Кипр) — «Антверпен» (Бельгия) — 4:2 (1:1)

19 августа. Никосия. Стадион ГСП.

«Раннерс» (Дания) — «Галатасарай» (Турция) — 1:1 (0:1)

19 августа. Раннерс. Стадион AutoC Park Randers.

«Славия Пр» (Чехия) — «Легия» (Польша) — 2:2 (2:2)

19 августа. Прага. Стадион «Синобо».

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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