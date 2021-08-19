«Раннерс» и «Галатасарай» сыграли вничью в отборочном турнире Лиги Европы
22:08
В первом матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы «Раннерс» и «Галатасарай» сыграли вничью (1:1).
Также вничью завершился матч «Славии» и «Легии» (2:2). «Омония» дома победила «Антверпен» (4:2).
Лига Европы
Четвертый отборочный раунд
Первые матчи
«Омония» (Кипр) — «Антверпен» (Бельгия) — 4:2 (1:1)
19 августа. Никосия. Стадион ГСП.
«Раннерс» (Дания) — «Галатасарай» (Турция) — 1:1 (0:1)
19 августа. Раннерс. Стадион AutoC Park Randers.
«Славия Пр» (Чехия) — «Легия» (Польша) — 2:2 (2:2)
19 августа. Прага. Стадион «Синобо».
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