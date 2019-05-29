Рамиль Шейдаев не поддерживает решение Мхитаряна пропустить финал Лиги Европы

Форвард "Крыльев Советов" и сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев - о решении полузащитника "Арсенала" Генриха Мхитаряна не приехать в Баку на финал Лиги Европы против "Челси".

- Считаю, это ненормально. Нельзя политику смешивать со спортом. Тот факт, что ему была гарантирована безопасность со всех сторон, а он решил не ехать, говорит о том, что он относится к ситуации именно с политической точки зрения, - цитирует Шейдаева Azerisport. - Я не помню, чтобы в Баку где-то когда-то кого-то трогали. Наверное, нашлись бы какие-то провокаторы, которые что-то ему покричали бы… Но такое случается везде. В Баку были чемпионаты мира по борьбе, по боксу. Приезжали армянские спортсмены. Я жил там год и не помню, чтобы что-то произошло. Баку – спокойный мирный город. И когда тебе послы говорят, что все будет в порядке… В общем, это неправильно. Может, действительно его нежелание ехать связано с визитом в Нагорный Карабах. Но в Азербайджане живут армяне, это я точно знаю. Это политика, и тут сложно понять, где правда.

Матч "Челси" - "Арсенал" состоится в Баку и начнется в 22.00 по московскому времени.

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