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Ракитич считает, что Моуринью входит в тройку лучших тренеров мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич перед игрой против «Ромы» в финале Лиги Европы высказался о главном тренере римлян Жозе Моуринью.

«Это будет очень сложно. Прежде всего потому, что «Рому» возглавляет один из лучших тренеров в мире, скажем, из тройки лучших. Великий тренер, который уже выиграл все европейские кубки в своей карьере. Моуринью — действительно особенный стратег, уникальный во всех смыслах», — приводит слова Ракитича Tuttosport.

Финал Лиги Европы пройдет 31 мая 2023 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).

Иван Ракитич
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Севилья
Жозе Моуринью
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