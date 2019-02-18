Работа питерского метро будет продлена в день матча "Зенит" - "Фенербахче"

Метрополитен Санкт-Петербурга будет работать по измененному графику после окончания матча 1/16 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Фенербахче".

– Обращаем ваше внимание на то, что на вход до 01-00 часов продолжат работать три станции метрополитена: "Крестовский остров", "Беговая" и "Новокрестовская", - сказано в заявлении пресс-службы метрополитена. - Остальные станции закроются для входа в соответствии с обычным графиком. Проход на станции будет осуществляться по проездным билетам и жетонам. Реализация проездных билетов на основе БСК и активация интернет-платежей будет производиться до закрытия станций на вход

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" - "Фенербахче" пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 20:55 по московскому времени. Первая игра, состоявшаяся 12 февраля в Стамбуле, завершилась победой турецкой команды со счетом 1:0.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

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