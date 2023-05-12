Рабьо считает, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Севильи»

Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо считает, что судья ошибочно не назначил пенальти в первом матче 1/2 финала Лиги Европы против «Севильи» (1:1).

«Я сразу показал свой синяк рефери, но он никак не отреагировал, и ВАР ничего не сказал. Я не тот игрок, который жалуется. Я просто посмотрел видео потом, и это был явный пенальти, но судья решил иначе, все в порядке», — цитирует Sky Sport Рабьо.

Ответная встреча пройдет 18 мая в Севилье. Начало — в 22:00 по московскому времени.