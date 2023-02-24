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Сегодня, 06:08

Рабьо: «Лига Европы — важная цель для «Ювентуса»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо прокомментировал победу над «Нантом» (3:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Красная карточка помогла нам взять игру в свои руки. Мы показали, что Лига Европы — важная цель для нас. Я разговаривал с Дидье Дешамом. Он поздравил меня и сказал, чтобы я не травмировался!» — приводит GFFN слова Рабьо.

Соперник «Ювентуса» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.

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