Рабьо: «Лига Европы — важная цель для «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо прокомментировал победу над «Нантом» (3:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Красная карточка помогла нам взять игру в свои руки. Мы показали, что Лига Европы — важная цель для нас. Я разговаривал с Дидье Дешамом. Он поздравил меня и сказал, чтобы я не травмировался!» — приводит GFFN слова Рабьо.

Соперник «Ювентуса» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.