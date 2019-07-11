"Пюник" Тарханова сыграл результативную ничью со "Шкупи" в отборе Лиги Европы

"Пюник" и "Шкупи" сыграли вничью в первом матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы - 3:3. В составе армянского клуба на поле появились россияне Станислав Ефимов и Максим Жестоков, а также бывший футболист "Анжи" Карлен Мкртчян. Возглавляет "Пюник" заслуженный тренер РФ Александр Тарханов.

"Ордабасы" с минимальным счетом одолел "Торпедо" из Кутаиси - 1:0. В составе казахстанского клуба на замену вышел Марат Быстров. Победитель противостояния в следующем раунде встретится с "Младой Болеслав", за которую играет нападающий сборной России Николай Комличенко.

Еще в одной игре "Вентспилс" разгромил "Теуту" 3:0, в победе принял участие россиянин Павел Осипов.

Наконец "Алашкерт" одолел "Македонию" - 3:1. Счет на 16-й минуте открыл воспитанник "Рубина" Никита Танков.

Ответные игры состоятся 18 июля.

Лига Европы

1-й отборочный раунд

Первые матчи

"Пюник" (Армения) - "Шкупи" (Македония) - 3:3 (1:2)

Голы: Варданян, 4 - с пенальти (1:0). Байрами, 26 (1:1). Илиески, 43 (1:2). Байрами, 60 (1:3). Жестоков, 80 (2:3). Манучарян, 85 (3:3).

"Ордабасы" (Казахстан) - "Торпедо" Кт (Грузия) - 1:0 (0:0)

Гол: Ерланов, 67.

"Вентспилс" (Латвия) - "Теута" (Албания) - 3:0 (1:0)

Голы: Сергийчук, 5 (1:0). Улимбашев, 78 (2:0). Айегун, 88 (3:0).

"Алашкерт" (Армения) - "Македония" (Македония) - 3:1 (1:0)

Голы: Танков, 16 (1:0). Яшароски, 52 (1:1). Секулич, 66 (2:1). Бианор, 82 - в свои ворота (3:1).