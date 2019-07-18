"Пюник" Тарханова обыграл "Шкупи" и вышел во второй отборочный раунд ЛЕ

"Пюник" в гостях одержал победу над "Шкупи" (2:1) в ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы. Армянский клуб, который возглавляет российский специалист Александр Тарханов, вышел в следующую стадию турнира (5:4 – общий счет).

В составе "Пюника" на 7-й минуте игры отличился полузащитник Артак Едигарян. На 31-й форвард Артур Миранян забил второй гол в этой встрече, а на 82-й минуте нападающий македонцев Марин Юрина установил окончательный счет на табло.

Лига Европы

1-й отборочный раунд

"Шкупи" (Македония) – "Пюник" (Армения) – 1:2 (0:2)

Голы: Едигарян, 7 (0:1). Миранян, 31 (0:2). Юрина, 82 (1:2).

Удаление: да Луж Жуниор (Шкупи), 86.

Судья: Романов (Украина).

18 июля. Скопье. Стадион "Тоше Проески".

Первый матч: 3:3

В параллельной игре "Витебск" сыграл вничью с "КуПС" (1:1). Финны прошли в следующую стадию турнира по сумме двух встреч.

"Витебск" (Белоруссия) – "КуПС" (Финляндия) – 1:1 (1:0)

Голы: Старгородский, 27 (1:0). Диалло, 53 (1:1).

Судья: Мигел (Португалия).

18 июля. Витебск. Стадион "Центральный".

Первый матч: 0:2

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