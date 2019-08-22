«ПСВ» разгромил «Аполлон», «Стяуа» и «Витория Гимарайнш» сыграли вничью

В матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы голландский «ПСВ» разгромил кипрский «Аполлон» — 3:0.

В параллельной встрече «Стяуа» и «Витория Гимарайнш» счет не открыли

Лига Европы

4-й отборочный раунд

«ПСВ» (Голландия) — «Аполлон» (Кипр) — 3:0 (0:0)

Голы: Ихаттарен, 47 (1:0). Гакпо, 56 (2:0). Дюмфрис, 61 (3:0).

«ПСВ» (Голландия): Зут, Фиргефер, Баумгартль, Боскальи (Лато, 90), Дюмфрис, Гутьеррес, Росарио, Ихаттарен (Митроглу, 81), Бергвайн, Гакпо (Хендрикс, 85), Мален.

Предупреждения: Боскальи, 67. Мален, 85.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

22 августа. Эйндховен. Стадион «Филипс».

«Стяуа» (Румыния) — «Витория Гимарайнш» (Португалия) — 0:0

Судья: Юг (Словения).

22 августа. Джурджу. Стадион «Марин Анастасовичи».