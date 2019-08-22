«ПСВ» разгромил «Аполлон», «Стяуа» и «Витория Гимарайнш» сыграли вничью
22 августа 2019, 23:31
В матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы голландский «ПСВ» разгромил кипрский «Аполлон» — 3:0.
В параллельной встрече «Стяуа» и «Витория Гимарайнш» счет не открыли
Лига Европы
4-й отборочный раунд
«ПСВ» (Голландия) — «Аполлон» (Кипр) — 3:0 (0:0)
Голы: Ихаттарен, 47 (1:0). Гакпо, 56 (2:0). Дюмфрис, 61 (3:0).
«ПСВ» (Голландия): Зут, Фиргефер, Баумгартль, Боскальи (Лато, 90), Дюмфрис, Гутьеррес, Росарио, Ихаттарен (Митроглу, 81), Бергвайн, Гакпо (Хендрикс, 85), Мален.
Предупреждения: Боскальи, 67. Мален, 85.
Судья: Кульбаков (Белоруссия).
22 августа. Эйндховен. Стадион «Филипс».
«Стяуа» (Румыния) — «Витория Гимарайнш» (Португалия) — 0:0
Судья: Юг (Словения).
22 августа. Джурджу. Стадион «Марин Анастасовичи».
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