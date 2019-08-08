ПСВ обыграл "Хеугесунн", "Мариуполь" сыграл вничью с АЗ

Завершились несколько первых матчей третьего отборочного раунда Лиги Европы.
ПСВ на выезде обыграл "Хеугесунн" (1:0). Единственный мяч с пенальти забил Стевен Бергвайн. "Мариуполь" в Одессе, где команда проводит матчи еврокубков, сыграл вничью с АЗ (0:0). "Нефтчи", обыгравший ранее тульский "Арсенал", не сумел выиграть у "Бней-Иегуды" (2:2).
Лига Европы
3-й отборочный раунд
Первые матчи
"Хеугесунн" (Норвегия) - ПСВ (Голландия) - 0:1 (0:1)
ПСВ: Зут, Фиргефер, Баумгартль, Дюмфрис, Перейро (Гакпо, 59), Гутьеррес (Хендрикс, 88), Росарио, Садилек, Брума (Лосано, 58), Бергвайн, Мален.
Предупреждения: Росарио, 17. Мален, 35. Лосано, 69.
Судья: Юг (Словения).
8 августа. Хеугесунн. Стадион "Хеугесунн".
"Мариуполь" (Украина) - АЗ (Голландия) - 0:0
АЗ: Бизот, Флар, Вайтенс (Класи, 73), Свенссон (Сугавара, 80), Ауэян, Вейндал, Мидтсье (Гвюдмундссон, 87), Копмейнерс, Идрисси, Стенгс, Боаду.
Предупреждения: Свенссон, 25. Боаду, 60.
Судья: Тюкгорд (Дания).
8 августа. Одесса. Стадион "Черноморец".
"Мальме" (Швеция) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - 3:0 (1:0)
Голы: Бенгтссон, 36 (1:0). Кристиансен, 66 (2:0). Рикс, 74 (3:0).
Судья: Аттуэлл (Англия).
8 августа. Мальме. Стадион "Swedbank Stadium (Malmo New Stadium)".
"Нефтчи" (Азербайджан) - "Бней-Иегуда" (Израиль) - 2:2 (1:2)
Голы: Сагес, 26 (0:1). Гадир, 36 (0:2). Жозеф-Монрос, 43 (1:2). Алескеров, 90+7 (2:2).
Судья: Абед (Франция).
8 августа. Баку. Стадион "Баксель Арена".
"Мольде" (Норвегия) - "Арис" (Греция) - 3:0 (2:0)
Голы: Эйкрем, 27 (1:0). Хестад, 32 (2:0). Эллингсен, 87 (3:0).
Удаление: Фран Велес (Арис), 64.
Судья: Мариани (Италия).
8 августа. Мольде. Стадион "Акер"
"Шериф" (Молдавия) - АИК (Швеция) - 1:2 (0:2)
Голы: Лукич, 12 - в свои ворота (0:1). Сигтоурссон, 14 (0:2). Кендыш, 56 - с пенальти (1:2).
Судья: Клэнси (Шотландия).
8 августа. Тирасполь. Стадион "Шериф".
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