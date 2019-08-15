Два голландских клуба — ПСВ и АЗ — вышли в следующий отборочный раунд Лиги Европы.

Клуб из Эйндховена в 3-м отборочном раунде по сумме двух матчей был сильнее команды «Хеугесунн» из Норвегии. Клуб из Алкмара выбил из турнира украинский «Мариуполь».

Лига Европы

3-й отборочный раунд

«АЗ» (Голландия) — «Мариуполь» (Украина) — 4:0 (2:0)

Голы: Стенгс, 20 (1:0). Ауэян, 44 (2:0). Вайтенс, 62 (3:0). Яворский, 90 — в свои ворота (4:0).

«АЗ» (Голландия): Бизот, Флар (Хатзидиакос, 80), Вайтенс (Класи, 75), Свенссон, Ауэян, Вейндал, Мидтсье, Копмейнерс, Идрисси, Стенгс, Боаду (Дрейф, 69).

Предупреждения: Идрисси, 18. Свенссон, 40. Мидтсье, 87.

Судья: Франковски (Польша).

15 августа. Гаага. Стадион «Cars Jeans Stadion».

Счет по сумме вух матчей — 4:0

«ПСВ» (Голландия) — «Хеугесунн» (Норвегия) — 0:0

«ПСВ» (Голландия): Зут, Фиргефер, Баумгартль, Дюмфрис (Тезе, 46), Гутьеррес, Росарио, Садилек, Брума (Ихаттарен, 59), Бергвайн, Гакпо, Мален.

Предупреждение: Садилек, 90+2.

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

15 августа. Эйндховен. Стадион «Филипс».

Счет по сумме вух матчей — 1:0