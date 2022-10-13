Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

13 октября, 23:57

ПСВ крупно обыграл «Цюрих» во второй раз подряд, «Лацио» в меньшинстве сыграл вничью со «Штурмом»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

ПСВ разгромил «Цюрих» в матче 4-го тура групповой стадии Лиги Европы — 5:0.

Нидерландская команда одержала крупную победу над швейцарской во второй раз подряд. В прошлом туре ПСВ выиграл со счетом 5:1.

ПСВ занимает второе место в группе A с 7 очками, уступая лишь «Арсеналу» (9 очков). На третьем месте идет «Буде-Глимт» с 4 очками. «Цюрих» идет на последней, четвертой строчке, команда не набрала ни одного очка.

Лига Европы. Группа A
13 окт, 22:00. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
5:0
Цюрих

В параллельном матче «Лацио» сыграл вничью со «Штурмом» на своем поле — 2:2. У хозяев забили Чиро Иммобиле и Педро, у гостей дубль сделал Виллиам Бовинг. Римляне завершили игру в меньшинстве — в конце первого тайма был удален полузащитник Мануэль Лаццари.

Лига Европы. Группа F
13 окт, 22:00. Olimpico (Рим)
Лацио
2:2
Штурм

В группе F у всех четырех команд по 5 очков. «Фейеноорд» лидирует по дополнительным показателям, «Мидтьюлланн» занимает вторую строчку, «Лацио» идет третьим, а «Штурм» — четвертым.

В других матчах вечера «Лудогорец» победил ХИК (2:0), а «Унион» оказался сильнее «Мальме» (1:0).

Лига Европы. Группа C
13 окт, 22:00. Huvepharma Arena (Разград)
Лудогорец
2:0
ХИК
Лига Европы. Группа D
13 окт, 22:00. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
1:0
Мальме
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Лацио
ФК ПСВ
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спасаем жизни по обе стороны». Босс мирового дзюдо объяснил, почему не хочет отстранять Россию
Гаджиев заявил, что бой Минеева против бразильца Родригеса может стать последним в карьере россиянина
В ДНР сообщили о проникновении в регион диверсантов из «Азова»
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории ДНР
В Киевской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Юнайтед» вырвал победу в матче с «Омонией» в Лиге Европы

Лига Европы: «Монако» проиграл «Трабзонспору», «МЮ» победил «Омонию» и другие матчи
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости