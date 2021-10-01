Промес занял второе место в голосовании за звание лучшего игрока тура Лиги Европы
Нападающий «Спартака» Квинси Промес занял второе место в голосовании за звание лучшего игрока по итогам 2-го тура групповой стадии Лиги Европы.
Промес сделал дубль и принес красно-белым победу в матче с «Наполи» (3:2).
Лучшим игроком тура признан Гиоргос Масурас из «Олимпиакоса», на счету которого 2 гола и 1 результативная передача в игре с «Фенербахче» (3:0). Третье место занял Карл Токо-Экамби («Лион»), отметившийся дублем и голевой передачей в матче против «Бреннбю» (3:0), на четвертой строчке — Галено из «Браги», сделавший дубль в игре с «Мидтьюланном» (3:1).
Two goals. Assist. Giorgos Masouras wins Player of the Week following a memorable display in Istanbul ?— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 1, 2021
? Giorgos Masouras
?? Quincy Promes
?? Karl Toko Ekambi
?? Galeno@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL pic.twitter.com/Yy4VuivKbk
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