Промес тренируется в общей группе перед матчем «Спартак» — «Лестер»
17:30
Нападающий «Спартака» Квинси Промес принял участие в тренировке красно-белых перед матчем группового турнира Лиги Европы против «Лестера».
Также известно, что тренировочное занятие пропускали Эсекиэль Понсе, Наиль Умяров и Георгий Мелкадзе.
Ранее 29-летнний нидерландский футболист из-за повреждения пропустил встречу 11-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).
Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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