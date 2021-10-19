Промес тренируется в общей группе перед матчем «Спартак» — «Лестер»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес принял участие в тренировке красно-белых перед матчем группового турнира Лиги Европы против «Лестера».

Также известно, что тренировочное занятие пропускали Эсекиэль Понсе, Наиль Умяров и Георгий Мелкадзе.

Ранее 29-летнний нидерландский футболист из-за повреждения пропустил встречу 11-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.