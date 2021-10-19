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Промес тренируется в общей группе перед матчем «Спартак» — «Лестер»

17:30
Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес принял участие в тренировке красно-белых перед матчем группового турнира Лиги Европы против «Лестера».

Также известно, что тренировочное занятие пропускали Эсекиэль Понсе, Наиль Умяров и Георгий Мелкадзе.

Ранее 29-летнний нидерландский футболист из-за повреждения пропустил встречу 11-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»