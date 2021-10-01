Промес стал лучшим игроком Лиги Европы по количеству передач под удар
12:59
«Спартак» в матче 2-го тура Лиги Европы обыграл «Наполи» со счетом 3:2.
Дубль в этой встрече оформил Квинси Промес. За два матча в групповом этапе голландец сделал 9 передач под удар — это лучший показатель среди всех игроков на турнире. На втором месте с 8 передачами полузащитник ПСВ Коди Гакпо.
9 — Полузащитник @fcsm_official Квинси Промес?? отдал девять передач под удар в этом сезоне @EuropaLeague, лучший результат среди всех игроков турнира. Он также забил два мяча в Лиге Европы в этом сезоне. Плеймейкер. #UEL pic.twitter.com/Oav5XRllnV— OptaIvan (@OptaIvan) October 1, 2021
В текущем сезоне Промес провел 7 матчей, в которых забил 4 гола.
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