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Промес стал лучшим игроком Лиги Европы по количеству передач под удар

12:59
Квинси Промес. Фото «СЭ»
Квинси Промес. Фото «СЭ»
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«Спартак» в матче 2-го тура Лиги Европы обыграл «Наполи» со счетом 3:2.

Дубль в этой встрече оформил Квинси Промес. За два матча в групповом этапе голландец сделал 9 передач под удар — это лучший показатель среди всех игроков на турнире. На втором месте с 8 передачами полузащитник ПСВ Коди Гакпо.

В текущем сезоне Промес провел 7 матчей, в которых забил 4 гола.

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Сергей Разин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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