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Промес — о матче с «Легией»: «Покажем болельщикам, что черная полоса «Спартака» позади»

16:10
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Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией».

«Сейчас только положительные эмоции накануне старта Лиги Европы. Это шанс для «Спартака» показать свою силу, это топ-турнир. Жду с нетерпением начала матча.

У нас был сложный старт, но в последнем матче мы выиграли. Думаем только о завтрашней игре. Круто, что играем дома. Надеюсь, болельщики нас поддержат, покажем им, что черная полоса позади.

Я полностью восстановился после повреждения, готов на все 100. Придаст ли гол «Химкам» уверенности мне? Я стараюсь. Вообще, голы — не моя работа, мне важнее отдавать голевые, но могу и забивать. Вообще, не важно, кто забивает, главное — работа на команду.

Мы опасны в контратаках, это наше оружие. Но мы можем играть и по-другому. Однако это больше вопрос к тренеру», — сказал Промес.

Матч «Спартак» — «Легия» состоится завтра, 15 сентября. Начало в 17.30 по московскому времени.

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Сергей Федоров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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