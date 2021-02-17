Промес не полетел с «Аяксом» во Францию на матч ЛЕ с «Лиллем»

Нападающий «Аякса» Квинси Промес не полетел с командой на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Лилля», сообщает 17 февраля официальный сайт голландского клуба.

29-летний футболист отсутствует в заявке «Аякса» из 21 человека, опубликованной на сайте. Матч «Лилль» — «Аякс» состоится в четверг, 18 февраля. Начало — в 23.00 (мск).

Ранее спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс заявил, что переговоры по переходу Промеса в «Спартак» продолжаются. 16 февраля «СЭ» сообщал, что трансфер игрока затягивается по вине амстердамского клуба.

Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, после чего перешел в «Севилью».

В сезоне-2020/21 форвард провел 25 матчей за «Аякс», на его счету 6 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.