Промес не полетел с «Аяксом» во Францию на матч ЛЕ с «Лиллем»
Нападающий «Аякса» Квинси Промес не полетел с командой на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Лилля», сообщает 17 февраля официальный сайт голландского клуба.
29-летний футболист отсутствует в заявке «Аякса» из 21 человека, опубликованной на сайте. Матч «Лилль» — «Аякс» состоится в четверг, 18 февраля. Начало — в 23.00 (мск).
Ранее спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс заявил, что переговоры по переходу Промеса в «Спартак» продолжаются. 16 февраля «СЭ» сообщал, что трансфер игрока затягивается по вине амстердамского клуба.
Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, после чего перешел в «Севилью».
В сезоне-2020/21 форвард провел 25 матчей за «Аякс», на его счету 6 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.ajax.nl/artikelen/selectie-ajax-reist-met-21-spelers-af-naar-lille/
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