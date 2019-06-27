"Прогрес" обыграл "Кардиф МУ" в отборочном турнире Лиги Европы

В первом матче предварительного раунда отборочного турнира Лиги Европы люксембургский "Прогрес" обыграл валлийский клуб "Кардифф МУ" (1:0).
В параллельном матче валлийский "Барри Таун" и североирландский "Клифтонвилл" сыграли вничью (0:0).
Лига Европы
Предварительный раунд
Первые матчи
"Прогрес" (Люксембург) - "Кардифф МУ" (Уэльс) - 1:0 (0:0)
Гол: де Алмейда, 62.
Судья: Тейшейра (Португалия).
27 июня. Дифферданж. Стадион "Мунисипаль де ла Вилле"
"Барри Таун" (Уэльс) - "Клифтонвилл" (Северная Ирландия) - 0:0
Судья: Барсело (Гибралтар).
27 июня. Кардифф. Стадион "Кардифф Сити Стэдиум".
Лига Европы: сетка плей-офф-2019/20, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
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