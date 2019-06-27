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"Прогрес" обыграл "Кардиф МУ" в отборочном турнире Лиги Европы

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В первом матче предварительного раунда отборочного турнира Лиги Европы люксембургский "Прогрес" обыграл валлийский клуб "Кардифф МУ" (1:0). 

В параллельном матче валлийский "Барри Таун" и североирландский "Клифтонвилл" сыграли вничью (0:0).

Лига Европы

Предварительный раунд

Первые матчи

"Прогрес" (Люксембург) - "Кардифф МУ" (Уэльс) - 1:0 (0:0)

Гол: де Алмейда, 62.

Судья: Тейшейра (Португалия).

27 июня. Дифферданж. Стадион "Мунисипаль де ла Вилле"

"Барри Таун" (Уэльс) - "Клифтонвилл" (Северная Ирландия) - 0:0 

Судья: Барсело (Гибралтар).

27 июня. Кардифф. Стадион "Кардифф Сити Стэдиум".

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-5/

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