«Приштина» — «Шериф»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

«Приштина» и «Шериф» проведут ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы в четверг, 17 июля. Игра пройдет на стадионе «Фадиль Вокрри» в Приштине (Косово) и начнется в 21.00 по московскому времени.

Лига Европы. 1-й отборочный раунд.

17 июля 2025, 21:00. Фадиль Вокри (Приштина)

Ключевые события игры «Приштина» — «Шериф» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Первый матч соперников состоялся 10 июля в Тирасполе (Молдавия) и завершился победой хозяев — 4:0. Победители этапа выйдут во второй квалификационный раунд. Проигравшие попадут во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

«Приштина» в прошлом сезоне заняла шестое место в косовской суперлиге, набрав 48 очков в 36 турах. «Шериф» в финальной части чемпионата Молдавии финишировал вторым с 20 очками после 10 матчей.