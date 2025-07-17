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17 июля 2025, 19:30

«Приштина» — «Шериф»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

«Приштина» и «Шериф» сыграют в ответном матче 1-го раунда Лиги Европы 17 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Приштина» и «Шериф» проведут ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы в четверг, 17 июля. Игра пройдет на стадионе «Фадиль Вокрри» в Приштине (Косово) и начнется в 21.00 по московскому времени.

Лига Европы. 1-й отборочный раунд.
17 июля 2025, 21:00. Фадиль Вокри (Приштина)
Приштина
2:1
Шериф

Ключевые события игры «Приштина» — «Шериф» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Первый матч соперников состоялся 10 июля в Тирасполе (Молдавия) и завершился победой хозяев — 4:0. Победители этапа выйдут во второй квалификационный раунд. Проигравшие попадут во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

«Приштина» в прошлом сезоне заняла шестое место в косовской суперлиге, набрав 48 очков в 36 турах. «Шериф» в финальной части чемпионата Молдавии финишировал вторым с 20 очками после 10 матчей.

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Лига Европы УЕФА
ФК Шериф (Тирасполь)
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