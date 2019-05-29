Президент УЕФА Чеферин считает, что финал Лиги Европы в Баку организован идеально

Президент УЕФА Александер Чеферин назвал идеальной организацию финального матча Лиги Европы. Сегодня в Баку за главный трофей турнира поспорят "Арсенал" и "Челси".

- Все в Баку организовано идеально и готово к финалу Лиги Европы. По крайней мере, на данный момент все выглядит очень хорошо, гостеприимно и отлично. Хотя детально итоги я буду подводить уже после финального свистка, - цитирует Чеферина ТАСС. Также он прокомментировал ситуацию с билетами, которые сдали многие болельщики "Челси" и "Арсенала", отказавшись от поездки. - Если честно, то я не понимаю претензий, не вижу никаких сложностей. Конечно, болельщикам легче купить билеты и забронировать гостиницы в Лондоне и Риме, чем в Баку или Бильбао, например. Но это не значит, что мы не должны проводить матчи в этих города.

Матч "Челси" - "Арсенал" состоится в Баку и начнется в 22.00 по московскому времени.

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